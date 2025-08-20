Che vergogna, il Welcome Terminal di Marsala resta chiuso. La "palla" passa alla Regione

20/08/2025 06:00:00

Era novembre 2022 quando la Regione Siciliana si occupava dell'installava di un Welcome Terminal al porto di Marsala, un piccolo edificio prefabbricato destinato ad accogliere i passeggeri diretti alle isole Egadi. Doveva essere una soluzione semplice ed efficace: un punto di attesa al coperto, con servizi igienici, spazi per la biglietteria e aree dedicate all’informazione turistica.

Oggi, però, a quasi tre anni di distanza, la struttura non è ancora entrata in funzione. E così, anche in piena estate 2025, i turisti continuano a restare sotto il sole cocente in attesa degli imbarchi, o cercano riparo all’ombra di muri e alberi improvvisati.

Domenica scorsa su Tp24 ci siamo occupati nuovamente del tema, prendendo spunto dal post del consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Lele Pugliese, che ha denunciato le condizioni dei viaggiatori costretti a sostare senza alcun riparo (qui l’articolo).

Non è la prima volta che affrontiamo la vicenda: già a luglio avevamo raccontato la “storia triste del Welcome Terminal”, chiuso da tre anni e mai reso fruibile. Qui il precedente approfondimento.

Il problema non è soltanto burocratico, ma anche pratico: la struttura è stata installata al contrario, con l’ingresso rivolto all’esterno del porto. Una scelta progettuale discutibile che già aveva sollevato un’interrogazione da parte del consigliere comunale Flavio Coppola.

L'assessore Agate: "Abbiamo sollecitato, attendiamo il via libera dalla Regione"

Abbiamo chiesto spiegazioni all’assessore al Turismo di Marsala, Salvatore Agate, che ha fatto il punto della situazione: “Abbiamo fatto gli allacciamenti — luce, acqua e rete fognaria — ed è stato proprio quest'ultimo a causare i maggiori ritardi. Ora, però, come Comune non possiamo far altro che attendere disposizioni dagli uffici regionali. Io e il vicesindaco Tumbarello abbiamo fatto un sollecito. Attendiamo il via libera, e solo così potremo avviare il servizio, magari con un’assegnazione provvisoria alla Pro Loco. Purtroppo, pur essendo i destinatari dell’utilizzo, non siamo i proprietari del modulo e non abbiamo potuto nemmeno intervenire, ad esempio, sul fatto che è stato montato al contrario. Siamo fiduciosi che, passato questo periodo di ferie estive, dalla Regione arrivi finalmente il nulla osta definitivo e che il Terminal possa essere messo a disposizione dei turisti”.

La proposta della Pro Loco

La scorsa primavera la Pro Loco di Marsala ha chiesto di poter utilizzare gratuitamente parte degli spazi del Terminal per attività informative rivolte ai turisti. La Giunta comunale ha accolto la proposta e ha approvato una delibera che prevede anche un bando pubblico per l’affidamento dei locali destinati alla biglietteria dei collegamenti con le Egadi. Tutto, però, resta fermo in attesa dell’autorizzazione definitiva della Regione Siciliana. Ne avevamo parlato qui.

Simbolo di inefficienza

Il caso del Welcome Terminal di Marsala è diventato un simbolo di inefficienza e di cattiva gestione delle risorse pubbliche. Una struttura pronta da anni, pensata per migliorare l’accoglienza dei turisti, che resta però chiusa e inutilizzabile.

Intanto, la stagione estiva 2025 è quasi al termine: siamo al 20 agosto e l’immagine che si offre a chi arriva a Marsala per partire verso le Egadi è quella di una città turistica che non riesce a garantire neanche i servizi minimi.

Un paradosso che pesa sull’immagine della città e che rischia di diventare, ancora a lungo, una cartolina stonata per chi sceglie Marsala come porta d’accesso alle Egadi.



