Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Istituzioni

» Dai Comuni
23/08/2025 20:00:00

Favignana, ll sindaco Pagoto sull'Oasi Felina: "Priorità agli animali, accuse infondate"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-08-2025/1755942083-0-favignana-ll-sindaco-pagoto-sull-oasi-felina-priorita-agli-animali-accuse-infondate.jpg

Continua a far discutere a Favignana la vicenda dell’Oasi felina, la struttura che ospita decine di gatti sull’isola e che nei giorni scorsi è stata posta sotto sequestro. Dopo il clamore mediatico e le polemiche circolate sui social, il sindaco Giuseppe Pagoto è intervenuto con una nota ufficiale per chiarire la posizione dell’amministrazione comunale.

Pagoto precisa innanzitutto che i controlli che hanno portato al sequestro non sono stati sollecitati dal Comune, ma sono avvenuti su richiesta degli stessi responsabili dell’Oasi, che avevano domandato verifiche al Servizio veterinario dell’Asp di Trapani e alla Polizia municipale. “Non vi è stata alcuna iniziativa da parte del Comune – sottolinea – ed è importante dirlo con chiarezza”.

 

Secondo quanto comunicato, l’unico divieto imposto riguarda l’introduzione di nuovi gatti fino alla conclusione delle procedure di regolarizzazione. Per il resto, l’Oasi può continuare a svolgere le proprie attività, dall’accoglienza dei visitatori alla promozione delle adozioni.

Il sindaco rivendica inoltre l’impegno dell’amministrazione nel percorso di regolarizzazione della struttura. “Abbiamo organizzato incontri e interlocuzioni con i responsabili dell’Oasi e con diversi enti competenti, con l’obiettivo di garantire la continuità delle attività. Se non fosse possibile regolarizzare l’attuale sede, il Comune è pronto a mettere a disposizione un terreno comunale”, dichiara Pagoto.

 

Il primo cittadino respinge con fermezza le accuse di promesse mancate: “Le affermazioni su presunte promesse verbali non corrispondono alla realtà. Esistono atti ufficiali e proposte concrete che dimostrano l’impegno serio e costante dell’amministrazione”.

Infine, Pagoto ribadisce la priorità assoluta della sua amministrazione: la tutela del benessere degli animali e il sostegno a chi se ne prende cura, “nel rispetto delle regole e con senso di responsabilità, evitando inutili polemiche che non giovano né all’associazione né agli animali”.



Native | 2025-08-17 09:30:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/13-06-2025/differenze-tra-tipologie-di-piattaforme-elevatrici-250.png

Differenze tra tipologie di piattaforme elevatrici

Piattaforme Elevatrici IdraulicheLe piattaforme elevatrici idrauliche utilizzano un sistema a fluido pressurizzato per sollevare e abbassare carichi o persone tra diversi livelli. Il funzionamento si basa su una centralina idraulica che mette in...