Cittadinanza
24/08/2025 18:00:00

Marsala: "ecco in che condizioni si trova il nostro cimitero comunale"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-08-2025/1756045361-0-marsala-ecco-in-che-condizioni-si-trova-il-nostro-cimitero-comunale.jpg

Cemento saltato e ferro a vista su pareti e tetti, ringhiere e passamano in ferro arruginite. Il cimitero di Marsala versa in uno stato di totale abbandono. Un luogo che dovrebbe essere curato e rispettato, perché custodisce la memoria e gli affetti di tutta la comunità, ma che invece appare sempre più trascurato (qui quello che abbiamo scritto ieri su ciò che accade al cimitero riguardo alle condizioni dei loculi proposti ai familiari dei defunti).

 

"Gentile redazione di tp24, volevo segnalare il degrado in cui versa il cimitero della nostra città. Questo è un luogo sacro dove riposano tutti i nostri cari e vederlo in queste condizioni di degrado fa male! L’amministrazione comunale sembra far finta di non vedere. Spero che possiate sollevare la questione”, scrive Isabella.

 

E' questa l'ennesima segnalazione raccolta in questi mesi, e il tema del degrado e della mancanza di decoro e di manutenzione del cimitero emerge con forza nelle lamentele dei cittadini e visitatori che chiedono maggiore attenzione da parte dell’amministrazione comunale.

 

Per le vostre segnalazioni scrivete a redazione@tp24.it 

 



