Favignana, l’associazione SAIE OdV replica al Sindaco sul caso dell’Oasi felina

25/08/2025 16:00:00

Dopo le dichiarazioni diffuse nei giorni scorsi dal sindaco Giuseppe Pagoto, l’associazione SAIE OdV interviene con una nota ufficiale per chiarire la propria posizione in merito alla vicenda dell’oasi felina di Favignana, attualmente sottoposta a sequestro.

L’associazione precisa che non ha mai chiesto al Comune di avviare verifiche. La comunicazione inoltrata all’ASP di Trapani lo scorso 15 luglio, spiegano i volontari, aveva come unico obiettivo quello di segnalare l’esistenza della colonia felina.

SAIE ricorda inoltre di aver trasmesso già nel 2019 il progetto dell’oasi felina (prot. n. 13902), senza ricevere alcun riscontro dall’amministrazione. Successive comunicazioni – protocollate il 18 maggio 2023 e il 7 maggio 2024 – non avrebbero avuto miglior sorte, restando anch’esse prive di risposta.

Secondo l’associazione, l’unico atto ufficiale ricevuto è il decreto di sequestro. Contrariamente a quanto riportato dal Comune, nel verbale non si farebbe menzione della possibilità di proseguire con attività di accoglienza dei visitatori o promozione delle adozioni. Ai volontari resta quindi la sola responsabilità della custodia dei 31 gatti ospitati.

Nel corso dell’incontro del 14 agosto con il Sindaco e il Comandante della Polizia Municipale – prosegue la nota – non sarebbero state fornite indicazioni concrete sulle modalità di regolarizzazione dell’oasi. Una situazione che, secondo SAIE, dipende dall’assenza dei decreti attuativi della legge regionale n. 15 del 2022, rendendo incerti anche i requisiti da applicare.

In attesa di chiarimenti sulle motivazioni del sequestro e sulle azioni che il Comune intende intraprendere ai sensi della normativa regionale, l’associazione conferma la propria piena disponibilità al confronto con l’amministrazione e con la cittadinanza. “Il nostro unico obiettivo – ribadiscono i volontari – resta la tutela dei gatti e il controllo del randagismo, portando avanti l’impegno che da oltre dieci anni contraddistingue la nostra attività”.



