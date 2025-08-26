Trapani Film Festival, il coraggio di restare e la "teoria della bellezza" di Pif

26/08/2025 06:00:00

A Trapani spesso si gira: spot, fiction, qualche film che sceglie le saline o il centro storico come sfondo. Questa volta, però, non c’era una troupe di passaggio ma un festival che ha provato a trasformare la città in un set culturale vero. La terza edizione del Trapani Film Festival, dal 18 al 24 agosto, ha portato a Villa Margherita una settimana di cinema, musica, podcast e incontri: cinque lungometraggi, quattro documentari, diciassette cortometraggi, trenta ospiti. Un’arena all’aperto, riempita ogni sera da un pubblico che non si è limitato ad assistere, ma ha votato e partecipato.

I premi hanno disegnato la mappa di questa edizione.

Nero di Giovanni Esposito si è aggiudicato il riconoscimento come miglior film.

Miglior corto a Ya Hanaouni di Lyna Tadount e Sofian Chouaib,

miglior documentario a Through Their Eyes di Annabella Di Stefano.

La giuria popolare ha scelto Gli elefanti di *Antonio Maria Castaldo.

Miglior montaggio a Il re del panino di Giordano Toreti.

Miglior produzione a Lost Love di *Claudio Colomba. Premi speciali anche a Sara Baccarini, miglior attrice per Artisti 7607, e a Stefano Fresi, per l’interpretazione in Il rumore di un miracolo di Sabina Pariante.

Il Premio speciale “Artista patrimonio del territorio” è andato a Pif (Pierfrancesco Diliberto, Palermo 1972), regista, autore e attore che ha fatto della memoria civile il suo marchio. Dal palco ha detto: «Se sono qui è perché voglio sposare la causa. Tutto ciò che smuove è un bene. Trapani è il che peccato per eccellenza, clamorosa nelle sue potenzialità e schiacciata dalla bellezza. Ho promesso che mi sarei candidato sindaco a settant’anni, quando non mi faranno più fare film. Ma la sfida è trasformare la bellezza da ostacolo a opportunità».

Nei giorni precedenti, anche Sergio Friscia, attore e showman, che ha definito Trapani «un set cinematografico naturale», esortando i ragazzi a non scoraggiarsi: «Questo è un mestiere difficile, ma se ci credete non fermatevi davanti ai no». E Sara Baccarini, premiata come attrice emergente, ha sottolineato: «È un festival sperimentale perché pensato dai giovani. C’è una bellissima sinergia, è bello vedere uno spazio dove i ragazzi possono esprimersi e mostrare il loro talento».

Il fondatore Francesco Torre, insieme a Michael C. Allen e al direttore artistico Lele Vannoli, ha messo la faccia anche quando non sono mancate polemiche. Torre, 31 anni, ha commentato: «È stato un festival complesso, al pari dei più rinomati appuntamenti internazionali. Il nostro intento è continuare a dare al territorio eventi unici nel loro genere».

E poi l’intervista a Pif, che più di tutti ha sintetizzato il senso del festival, trasformandolo in una riflessione sulla città.

Domanda. Il tuo legame con Trapani e la tua visione di questo festival?

Pif. «Ho detto anni fa che mi sarei candidato sindaco a settant’anni, quando non mi faranno più fare film. Trapani è il che peccato per eccellenza, clamorosa nelle sue potenzialità e schiacciata dalla bellezza. Anche le parti brutte hanno qualcosa di esotico, di africano. Ma per cambiare ci vuole tempo, mentalità e cultura».

Domanda. Forse non vogliamo cambiare, vogliamo solo migliorare?

Pif. «Io ho la teoria della bellezza. Ci assettiamo davanti all’arte e alla natura, e paradossalmente la bellezza non ti spinge a migliorare. Alla fine si dice: “Si vive bene”, e ci si accontenta».

Domanda. Quindi torni qui da turista?

Pif. «La verità è che vivendo a Roma vivo la Sicilia come un turista: bella in vacanza, bella da studente, ma quando prendi le prime responsabilità della vita diventa un limite».

Parole dure e allo stesso tempo affettuose, che mettono a fuoco il nodo di Trapani: non basta avere la bellezza, bisogna saperla smuovere. E in questo senso il Trapani Film Festival – tra premi, giovani e partecipazione – prova a farlo.



