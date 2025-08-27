Soffia lo scirocco, diversi incendi lungo la strada per San Vito Lo Capo. Il video

27/08/2025 13:36:00

Il vento di scirocco torna a soffiare nel Trapanese e, purtroppo, come quasi sempre accade in queste giornate, si registrano nuovi incendi.

Un video registrato poci minuti fa lungo la strada che conduce a San Vito Lo Capo, da Mario Ottoveggio, mostra chiaramente il fuoco ai lati della carreggiata e il fumo che invade la strada, creando paura e disagi per chi transita. Abbiamo parlato con Ottoveggio che ci ha detto che c'erano già alcuni mezzi antincendio sul posto, ma che gli incendi ad iniziare da Dattilo sono diversi.

Eppure, ogni volta che accadono episodi simili, si torna a parlare di prevenzione, di sistemi antincendio più efficaci, di interventi rapidi e di controlli serrati. Ma puntualmente, nelle giornate di scirocco, questi incendi si ripresentano con una prevedibilità inquietante.

A fine luglio abbiamo assistito all’ennesimo scempio ambientale: la Riserva dello Zingaro e il Monte Cofano devastati dalle fiamme, simboli di una bellezza naturale che ciclicamente viene messa a rischio.

La Sicilia, e in questo caso quella occidentale, continua così a vivere il paradosso di un patrimonio naturale straordinario che, anno dopo anno, viene ferito e compromesso dalle fiamme. La vera sfida resta quella di passare dalle parole ai fatti: prevenzione concreta, vigilanza costante e pene severe per chi appicca il fuoco. Solo così si potrà sperare di spezzare il ciclo di devastazione che, purtroppo, appare ormai una triste consuetudine.



