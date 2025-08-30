Marsala, ancora incendi e fumi tossici nelle campagne
Colonne di fumo e roghi tossici continuano a devastare le campagne di Marsala, creando allarme tra i cittadini. Le segnalazioni si moltiplicano negli ultimi giorni, con una situazione definita “insostenibile e pericolosa per la salute pubblica”.
“Nell'ultima settimana vi sono stati ripetuti incendi, ben visibili per l’altezza dei fumi e perduranti anche nelle ore notturne, con effluvi nauseabondi e persistenti. Ho informato le Autorità competenti, senza ottenere un pronto intervento, come purtroppo già accaduto altre volte", ci racconta un cittadino che ha ripreso i fumi dall'ospedale di Marsala
Il cittadino sottolinea come l’atteggiamento di istituzioni e concittadini appaia “incurante” di fronte a un fenomeno che da anni si ripete senza soluzioni concrete.
“Comprendo la difficoltà di presidiare un territorio vasto come quello marsalese – aggiunge – ma è necessario che la parte sana della società si indigni e pretenda risposte”.
