Marsala, ancora incendi e fumi tossici nelle campagne

30/08/2025 17:03:00

Colonne di fumo e roghi tossici continuano a devastare le campagne di Marsala, creando allarme tra i cittadini. Le segnalazioni si moltiplicano negli ultimi giorni, con una situazione definita “insostenibile e pericolosa per la salute pubblica”.

“Nell'ultima settimana vi sono stati ripetuti incendi, ben visibili per l’altezza dei fumi e perduranti anche nelle ore notturne, con effluvi nauseabondi e persistenti. Ho informato le Autorità competenti, senza ottenere un pronto intervento, come purtroppo già accaduto altre volte", ci racconta un cittadino che ha ripreso i fumi dall'ospedale di Marsala

Il cittadino sottolinea come l’atteggiamento di istituzioni e concittadini appaia “incurante” di fronte a un fenomeno che da anni si ripete senza soluzioni concrete.

“Comprendo la difficoltà di presidiare un territorio vasto come quello marsalese – aggiunge – ma è necessario che la parte sana della società si indigni e pretenda risposte”.

I roghi vengono appiccati soprattutto nella zona sud di Marsala. Come abbiamo raccontato nei giorni scorsi sono numerose le segnalazioni e ogni sera l'aria è irrespirabile (oltre che nociva).



