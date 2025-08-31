Marsala: parcheggia il SUV sulla pista ciclabile dello Stagnone e va a fare l’aperitivo

31/08/2025 08:00:00

La pista ciclo-pedonale della Laguna dello Stagnone di Marsala, continua a essere teatro di episodi di inciviltà. Ieri pomeriggio, come documentato dalla foto, un SUV nero è stato parcheggiato direttamente sulla pista, impedendo il transito a ciclisti e pedoni.

Il fatto è avvenuto nella zona dopo Mamma Caura, un tratto dove, tra incuria e usi impropri, della pista ciclabile originaria resta ormai ben poco.

Solo la scorsa settimana avevamo segnalato una buggy in contromano sullo stesso percorso; ieri, invece, la pista è diventata un parcheggio improvvisato per chi ha preferito godersi l’aperitivo al tramonto.

Come è possibile che a fronte di episodi ripetuti e sotto gli occhi di tutti non vi sia mai un presidio, una sanzione, un minimo di deterrente? Se gli incivili si sentono autorizzati a trasformare la pista in strada privata o in parcheggio, è anche perché sanno di poterlo fare senza conseguenze.

Quella che dovrebbe essere una risorsa turistica e ambientale di valore, di mobilità sostenibile e luogo di bellezza, è ridotta a simbolo di incuria e di cattiva gestione. Servono più controlli da parte di chi è preposto alla vigilanza.



