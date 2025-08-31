Sezioni
Politica
31/08/2025 06:00:00

Trapani, l'ex Provincia riapre il rubinetto. Soldi per feste e sagre

https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-08-2025/1756584943-0-trapani-l-ex-provincia-riapre-il-rubinetto-soldi-per-feste-e-sagre.jpg

L'ex Provincia di Trapani è di nuovo sotto la guida della politica. Dopo anni di commissariamento c'è un presidente e dei consiglieri. E si è subito tornati, tempo pochi mesi, alle abitudini di una volta. A quando l'ente intermedio era in ritardo su scuole, strade e infrastrutture provinciali. Ma non ci pensava più di tanto quando si trattava di elargire contributi a pioggia per feste e sagre.


E così, dopo anni di carestia, Salvatore Quinci ha riaperto il rubinetto. Non quello dell'acqua della sua Mazara, dove molte zone sono in crisi idrica. Ma quello dei contributi ad enti, associazioni e comuni: in tutto 127 mila euro, distribuiti con generosità per eventi culturali, sagre, spettacoli estivi, rassegne gastronomiche e concerti.
La lista è lunga e variegata. Un’infornata agostana di contributi che va dai 4.000 euro un evento dedicato alla legalità, a contributi da 20 mila euro a Comuni per rassegne estive. 


Tra i contributi più consistenti concessi dal Libero Consorzio Comunale di Trapani spiccano i 20.000 euro destinati al Comune di Santa Ninfa per la 28ª edizione della Sagra della Salsiccia, che si è svolta il 9 e 10 agosto. Stessa cifra è stata assegnata anche al Comune di Campobello di Mazara per la prima edizione della manifestazione “Tre Fontane Summer Fest”, dal 17 al 19 agosto, e al Comune di Salemi per l’organizzazione di due eventi musicali in calendario il 12 e il 26 agosto.
Custonaci riceve invece 15.000 euro per la manifestazione “Onde di Sport – Cornino Active Days”, dieci giorni di sport e attività nella baia di Cornino, mentre al Comune di Salaparuta sono stati concessi 12.000 euro per la quarta edizione del Nick La Rocca Festival, che sii è svolta  dal 2 al 17 agosto.
Il Comune di Petrosino ottiene 10.000 euro per l’evento “Vino Vivo 2025”, l’1 e 2 agosto. Altri  10.000 euro sono stati concessi per la XXXIV Rassegna del Mare, organizzata dall’associazione MareAmico e ospitata a Trapani, nella sala comunale di Palazzo D’Alì, dal 9 al 12 ottobre.


Più contenuti ma ugualmente significativi i contributi alle associazioni culturali. 5.000 euro vanno all’associazione Stazione Utopia di Marsala per la seconda edizione del “Piazza Ranne – Marsala Film Festival”, in programma dal 3 al 7 settembre nel quartiere San Francesco. Altri 5.000 euro sono stati concessi per l’evento gastronomico “Gusto Med – Il couscous nella cultura mediterranea”, organizzato dalla Chaîne des Rôtisseurs di Trapani, che si svolgerà l’8, 10 e 12 settembre nei comuni di Mazara, Valderice e Castelvetrano.
6.000 euro sono andati all’associazione MeMA – Mediterranean Music Association di Trapani, per un ciclo di spettacoli dal titolo “MeMA Summertime”, organizzato a Erice, Favignana e Segesta nei giorni 29, 31 agosto, 2 e 5 settembre.
Chiude l’elenco l’associazione culturale “Segesta nel Sogno” di Calatafimi, destinataria di 4.000 euro per la manifestazione “Donne Eroine”, il 27 e il 31 agosto nel sito storico di Pianto Romano.


Cultura, legalità, jazz, vino, salsicce. Il cartellone estivo del Libero Consorzio è servito. Resta da capire se nel menù dell’ente ci sia ancora spazio per scuole senza manutenzione, strade provinciali colabrodo e uffici tecnici in affanno. Ma forse quelli non fanno spettacolo. E nemmeno voti.
 