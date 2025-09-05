 Il caso dei 300 mila euro al Trapani Calcio finisce in Procura

05/09/2025 11:12:00

La vicenda del finanziamento da quasi 300mila euro concesso dalla Regione Siciliana alla società Trapani Calcio, già raccontata da Tp24 e al centro di un'interrogazione parlamentare dell'onorevole Ismaele La Vardera, approda adesso anche in tribunale.

Il Codacons, l'organizzazione italiana a difesa dei consumatori, fa sapere che "non potevano passare inosservate le numerose irregolarità segnalate dal deputato regionale". L'associazione ha infatti depositato un esposto alle Procure della Repubblica di Palermo e di Trapani, nonché alla Corte dei Conti, chiedendo l'apertura di un'inchiesta formale.

A rappresentare il Codacons sarà l’avvocato Marcello Drago, dirigente dell’Ufficio legale regionale dell’associazione, che ha ricevuto mandato di seguire il caso e portarlo all’attenzione della magistratura.

Nel mirino, come noto, c'è il contributo straordinario assegnato alla Fc Trapani 1905 Srl, presieduta da Valerio Antonini, attraverso fondi regionali formalmente destinati alla promozione turistica ma utilizzati in larga parte per coprire spese di gestione sportiva.

Secondo quanto denunciato pubblicamente da La Vardera:

133.000 euro sono stati impiegati per trasferte e noleggio pullman;

67.000 euro per vitto e alloggio;

128.000 euro per materiali e forniture;

47.000 euro per accordi con altre società sportive locali.

Tra le voci più discusse figurano 69.000 euro per voli charter operati da una compagnia privata con sede a Malta (Luxwing), e 7.000 euro per cartelloni pubblicitari con l'immagine del presidente Antonini, affissi all'aeroporto di Trapani.

Il Codacons, da sempre in prima linea contro gli sprechi di denaro pubblico e per la trasparenza nell’utilizzo delle risorse, chiede ora che "siano accertate eventuali responsabilità amministrative e contabili, e che venga chiarito l'intero iter che ha portato all'erogazione del contributo".

«Vigileremo affinché ogni euro dei cittadini siciliani venga restituito alla collettività», fa sapere l'associazione in una nota, annunciando ulteriori iniziative anche sul piano nazionale.



