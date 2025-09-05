Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca
05/09/2025 11:12:00

 Il caso dei 300 mila euro al Trapani Calcio finisce in Procura

https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-09-2025/1757063370-0-il-caso-dei-300-mila-euro-al-trapani-calcio-finisce-in-procura.jpg

La vicenda del finanziamento da quasi 300mila euro concesso dalla Regione Siciliana alla società Trapani Calcio, già raccontata da Tp24 e al centro di un'interrogazione parlamentare dell'onorevole Ismaele La Vardera, approda adesso anche in tribunale.

 

Il Codacons, l'organizzazione italiana a difesa dei consumatori, fa sapere che "non potevano passare inosservate le numerose irregolarità segnalate dal deputato regionale". L'associazione ha infatti depositato un esposto alle Procure della Repubblica di Palermo e di Trapani, nonché alla Corte dei Conti, chiedendo l'apertura di un'inchiesta formale.

 

A rappresentare il Codacons sarà l’avvocato Marcello Drago, dirigente dell’Ufficio legale regionale dell’associazione, che ha ricevuto mandato di seguire il caso e portarlo all’attenzione della magistratura.

Nel mirino, come noto, c'è il contributo straordinario assegnato alla Fc Trapani 1905 Srl, presieduta da Valerio Antonini, attraverso fondi regionali formalmente destinati alla promozione turistica ma utilizzati in larga parte per coprire spese di gestione sportiva.

 

Secondo quanto  denunciato pubblicamente da La Vardera:

133.000 euro sono stati impiegati per trasferte e noleggio pullman;

67.000 euro per vitto e alloggio;

128.000 euro per materiali e forniture;

47.000 euro per accordi con altre società sportive locali.

 

Tra le voci più discusse figurano 69.000 euro per voli charter operati da una compagnia privata con sede a Malta (Luxwing), e 7.000 euro per cartelloni pubblicitari con l'immagine del presidente Antonini, affissi all'aeroporto di Trapani.

Il Codacons, da sempre in prima linea contro gli sprechi di denaro pubblico e per la trasparenza nell’utilizzo delle risorse, chiede ora che "siano accertate eventuali responsabilità amministrative e contabili, e che venga chiarito l'intero iter che ha portato all'erogazione del contributo".

«Vigileremo affinché ogni euro dei cittadini siciliani venga restituito alla collettività», fa sapere l'associazione in una nota, annunciando ulteriori iniziative anche sul piano nazionale. 



Cronaca | 2025-09-05 11:38:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-09-2025/alcamo-da-fuoco-ai-bancomat-della-banca-250.jpg

Alcamo, dà fuoco ai bancomat della banca

Ha appiccato il fuoco a due sportelli bancomat della filiale Unicredit di Alcamo, nel cuore della notte. Ma i Carabinieri della Compagnia locale non ci hanno messo molto a risalire al responsabile: si tratta di un 42enne alcamese, che è stato...