Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cultura

» Sociale
11/09/2025 07:00:00

Trapani, il mare come scuola di vita e legalità. Concluso il progetto dell'ULEPE

https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-09-2025/trapani-il-mare-come-scuola-di-vita-e-legalita-concluso-il-progetto-dell-ulepe-450.jpg

Ieri, Mercoledì 10 settembre si è chiuso a Trapani il modulo dell’edizione 2025 del progetto “Per l’Alto Mare Aperto”, promosso dall’ULEPE di Trapani. Un’iniziativa che trasforma l’andare per mare in un laboratorio di crescita personale, legalità e rispetto reciproco.

 

Navigare, infatti, non significa solo tracciare una rotta e conoscere i rischi del mare, ma anche imparare a collaborare, a misurarsi con i propri limiti e ad affrontare un viaggio interiore. È su questa metafora che si fonda il progetto ideato dal Direttore dell’ULEPE, Rosanna Provenzano, realizzato in sinergia con la Lega Navale Italiana – Sezione di Trapani (presidente P. Culcasi) e con la collaborazione della Capitaneria di Porto (comandante Cassone), il Sindaco Giacomo Tranchida e l’Istituto di Istruzione Superiore “Da Vinci” (D.S. D’Amico). A coordinare il tutto la referente di progetto Angela Adragna.

 

Rivolto a persone in carico all’ULEPE e sottoposte a misure o sanzioni di comunità, il programma ha utilizzato la navigazione e la tecnica dello storytelling come strumenti di introspezione e rieducazione. A guidare i partecipanti nel percorso per terra e per mare, la psicologa Serena Di Marco.

Dai primi incontri sono emersi temi centrali come la libertà, i vincoli sociali e le scelte che possono portare a rompere il patto di convivenza civile.

La giornata conclusiva ha visto i partecipanti, assieme ai volontari delle associazioni Legambiente sez. Trapani e Erice, PlasticFree e LiveCharity, impegnati nella pulizia dell’area della Via Catulo Lutazio e in un momento di confronto sui valori della legalità e del rispetto dell’ambiente. 

Un’esperienza che interpreta in modo concreto la Giustizia di comunità, valorizzando il principio rieducativo sancito dalla Costituzione e promuovendo il reinserimento sociale attraverso il mare.
 









Native | 05/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-09-2025/1756905919-0-morgan-school-apre-le-porte-a-marsala-e-mazara-open-day-con-lezioni-e-promozioni.png

Morgan School apre le porte a Marsala e Mazara: Open Day con lezioni e...

Native | 04/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/04-09-2025/1756970524-0-m42-lancia-il-nuovo-sito-per-le-pmi-consulenza-hr-strategica-e-soluzioni-concrete.png

M42 lancia il nuovo sito per le PMI: consulenza HR strategica e soluzioni...

Native | 30/08/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/25-08-2025/1756117787-0-cse-spedizioni-da-castelvetrano-spedizioni-rapide-in-italia-europa-e-oltre.png

CSE Spedizioni, da Castelvetrano spedizioni rapide in Italia, Europa e...