Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cultura

» Spettacoli
14/09/2025 21:59:00

Marsala vince a 4 Hotel: trionfa Villa Favorita. Barbieri: «Precisione quasi maniacale»

https://www.tp24.it/immagini_articoli/14-09-2025/1757880255-0-marsala-vince-a-4-hotel-trionfa-villa-favorita-barbieri-precisione-quasi-maniacale.jpg

“Bruno Barbieri – 4 Hotel”, il programma cult di Sky ha fatto tappa a Trapani e Marsala. 

La puntata, registrata tra i luoghi simbolo della provincia, ha visto sfidarsi quattro strutture: Villa Favorita a Marsala, Palazzo Gatto Art Hotel e Hotel San Michele nel cuore di Trapani, e il Venere di Erice Resort a Valderice.

La gara e il colpo di scena finale

Come da tradizione, gli albergatori si sono ospitati a vicenda, valutandosi su cinque categorie: location, camera, colazione, servizi e prezzo, con punteggi da 0 a 10. A fine puntata, come sempre, è arrivato il verdetto dello chef stellato Bruno Barbieri, che ha confermato la novità del “Barbieri Plus”: un bonus da 5 punti extra da assegnare a chi lo avesse maggiormente colpito.

Fino all’ultimo, in testa alla classifica c’era l’Hotel San Michele di Giuliana. Poi, con i voti di Barbieri e soprattutto con il bonus, la situazione si è ribaltata: la vittoria è andata a Villa Favorita, la storica struttura marsalese che un tempo era un baglio ottocentesco e oggi è anche una delle sale ricevimenti più rinomate della zona.

I complimenti di Barbieri e i premi

Il direttore di Villa Favorita, Luigi, originario di Marsala ma con un curriculum internazionale, ha convinto tutti con la precisione quasi maniacale nella gestione e con la cura dei dettagli. Lo chef Barbieri ha apprezzato in particolare la terrazza annessa alla suite, definendola un vero valore aggiunto.

Al vincitore sono andati i premi previsti dal programma: software gestionali di ultima generazione e un abbonamento Sky Business per rendere ancora più accoglienti e tecnologiche le camere della struttura.

Trapani e Marsala sul piccolo schermo

La puntata, trasmessa domenica 14 settembre in prima serata su Sky Uno e in streaming su NOW, ha offerto agli spettatori di tutta Italia un viaggio tra sale, vino, pesca, tradizioni e cultura. Barbieri si è spinto anche fino a Marsala, città dello sbarco dei Mille, trasformando il territorio trapanese in una vetrina televisiva d’eccezione.

Un palcoscenico importante, che conferma ancora una volta la vocazione turistica della provincia, capace di raccontarsi non solo con le sue bellezze paesaggistiche e storiche, ma anche attraverso l’ospitalità dei suoi albergatori.

 









Native | 12/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/11-09-2025/1757605534-0-morgan-school-celebra-un-anno-di-successi-a-marsala-e-mazara.jpg

Morgan School celebra un anno di successi a Marsala e Mazara

Native | 11/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-09-2025/1757510253-0-san-vito-lo-capo-dal-cozzaro-tra-i-ristoranti-della-top-10-tripadvisor.png

San Vito Lo Capo, Dal Cozzaro tra i ristoranti della Top 10 Tripadvisor

Native | 05/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-09-2025/1756905919-0-morgan-school-apre-le-porte-a-marsala-e-mazara-open-day-con-lezioni-e-promozioni.png

Morgan School apre le porte a Marsala e Mazara: Open Day con lezioni e...