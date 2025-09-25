Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Scuola
25/09/2025 07:00:00

Oggi a Trapani l'evento dell'Istituto Montalto: "Mi chiamo Gian Giacomo - Io e l'altro"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/25-09-2025/oggi-a-trapani-l-evento-dell-istituto-montalto-mi-chiamo-gian-giacomo-io-e-l-altro-450.jpg

Una giornata all’insegna della cultura, della memoria e dell’impegno civile quella organizzata dall’Istituto Comprensivo “Gian Giacomo Ciaccio Montalto” di Trapani, in collaborazione con l’associazione “Ciao Mauro” e con il patrocinio dei Comune di Trapani. Protagonista degli incontri sarà Umberto Santino, fondatore del Centro siciliano di documentazione “Giuseppe Impastato”.

 

La mattina "Mi chiamo Gian Giacomo - Io e l'altro"

Il primo appuntamento si terrà alle 9.30 presso l’Aula Magna della scuola, in via Tunisi 37. Con il titolo “Mi chiamo Gian Giacomo – Io e l’altro”, l’incontro sarà un momento di riflessione con gli studenti dedicato al tema dell’identità, intrecciando memoria storica, educazione alla legalità e responsabilità civica.

Un’iniziativa che testimonia la volontà dell’Istituto di mantenere vivo il legame con la figura del giudice Gian Giacomo Ciaccio Montalto, a cui la scuola è intitolata, e di promuovere tra le nuove generazioni valori di cittadinanza attiva.

 

La sera al Chiostro di San Domenicao: poesia e impegno civile

La giornata proseguirà alle 18.00 presso il Chiostro di San Domenico (I piano) con la presentazione del libro di Santino “Appunti per un libro di versi” (edizioni Di Girolamo). L’incontro, moderato dal giornalista Fabio Pace, sarà aperto alla cittadinanza. In questa occasione il pubblico potrà scoprire il volto più intimo e poetico dell’autore, capace di fondere impegno civile e scrittura, offrendo al contempo una riflessione personale e universale.

 

Verso il 26 settembre: "Ciao Mauro: Restiamo Umani"

Gli appuntamenti del 25 settembre fanno parte di un più ampio percorso che continuerà il giorno successivo con l’iniziativa “Ciao Mauro: Restiamo Umani. Stop Genocidio a Gaza!”, promossa dai Comuni di Trapani e Valderice insieme all’associazione “Ciao Mauro”.

La manifestazione sarà dedicata alla memoria del professore Renato Lo Schiavo e intende riaffermare un deciso No alla violenza, con particolare attenzione al tema del genocidio a Gaza.

Il programma del 26 settembre prevede:

  • Ore 9:30 – Valderice, Via Mauro Rostagno, presso la stele dedicata al giornalista ucciso dalla mafia: “Restiamo Umani, testimonianze da Gaza”
  • Ore 11:00 – Valderice, Cimitero di Contrada Ragosia: cerimonia laica per Mauro Rostagno
  • Ore 15:00 – Trapani, Palazzo Cavaretta: cerimonia ufficiale per il conferimento della cittadinanza onoraria a Mauro Rostagno
  • Ore 18:00 – Trapani, Biblioteca Fardelliana: presentazione del libro “Mauro Rostagno. Prove tecniche per un mondo migliore” con Nico Blunda, Marco Rizzo e Giuseppe Lo Bocchiero, con interventi di Maddalena Rostagno.

Con queste due giornate di incontri, Trapani si conferma luogo di memoria viva e di impegno condiviso, unendo studenti, cittadini e istituzioni nella costruzione di una coscienza collettiva fondata sulla legalità e sull’umanità.









Native | 25/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-09-2025/1758638439-0-marsala-osteria-siciliando-al-top-di-tripadvisor-dieci-anni-di-cucina-territoriale.jpg

Marsala, Osteria Siciliando al top di TripAdvisor: dieci anni di cucina...

Native | 24/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-09-2025/1758707759-0-a-marsala-debutta-la-festa-del-pastore-degustazioni-folklore-e-cabaret.jpg

A Marsala debutta la Festa del Pastore: degustazioni, folklore e cabaret

Native | 24/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-09-2025/1758712749-0-marsala-diaverum-organizza-il-patient-education-day-per-i-pazienti-in-dialisi.png

Marsala, Diaverum organizza il Patient Education Day per i pazienti in...