Oggi a Trapani l'evento dell'Istituto Montalto: "Mi chiamo Gian Giacomo - Io e l'altro"

25/09/2025 07:00:00

Una giornata all’insegna della cultura, della memoria e dell’impegno civile quella organizzata dall’Istituto Comprensivo “Gian Giacomo Ciaccio Montalto” di Trapani, in collaborazione con l’associazione “Ciao Mauro” e con il patrocinio dei Comune di Trapani. Protagonista degli incontri sarà Umberto Santino, fondatore del Centro siciliano di documentazione “Giuseppe Impastato”.

La mattina "Mi chiamo Gian Giacomo - Io e l'altro"

Il primo appuntamento si terrà alle 9.30 presso l’Aula Magna della scuola, in via Tunisi 37. Con il titolo “Mi chiamo Gian Giacomo – Io e l’altro”, l’incontro sarà un momento di riflessione con gli studenti dedicato al tema dell’identità, intrecciando memoria storica, educazione alla legalità e responsabilità civica.

Un’iniziativa che testimonia la volontà dell’Istituto di mantenere vivo il legame con la figura del giudice Gian Giacomo Ciaccio Montalto, a cui la scuola è intitolata, e di promuovere tra le nuove generazioni valori di cittadinanza attiva.

La sera al Chiostro di San Domenicao: poesia e impegno civile

La giornata proseguirà alle 18.00 presso il Chiostro di San Domenico (I piano) con la presentazione del libro di Santino “Appunti per un libro di versi” (edizioni Di Girolamo). L’incontro, moderato dal giornalista Fabio Pace, sarà aperto alla cittadinanza. In questa occasione il pubblico potrà scoprire il volto più intimo e poetico dell’autore, capace di fondere impegno civile e scrittura, offrendo al contempo una riflessione personale e universale.

Verso il 26 settembre: "Ciao Mauro: Restiamo Umani"

Gli appuntamenti del 25 settembre fanno parte di un più ampio percorso che continuerà il giorno successivo con l’iniziativa “Ciao Mauro: Restiamo Umani. Stop Genocidio a Gaza!”, promossa dai Comuni di Trapani e Valderice insieme all’associazione “Ciao Mauro”.

La manifestazione sarà dedicata alla memoria del professore Renato Lo Schiavo e intende riaffermare un deciso No alla violenza, con particolare attenzione al tema del genocidio a Gaza.

Il programma del 26 settembre prevede:

Ore 9:30 – Valderice, Via Mauro Rostagno, presso la stele dedicata al giornalista ucciso dalla mafia: “Restiamo Umani, testimonianze da Gaza”

– Valderice, Via Mauro Rostagno, presso la stele dedicata al giornalista ucciso dalla mafia: Ore 11:00 – Valderice, Cimitero di Contrada Ragosia: cerimonia laica per Mauro Rostagno

– Valderice, Cimitero di Contrada Ragosia: cerimonia laica per Mauro Rostagno Ore 15:00 – Trapani, Palazzo Cavaretta: cerimonia ufficiale per il conferimento della cittadinanza onoraria a Mauro Rostagno

– Trapani, Palazzo Cavaretta: cerimonia ufficiale per il conferimento della cittadinanza onoraria a Mauro Rostagno Ore 18:00 – Trapani, Biblioteca Fardelliana: presentazione del libro “Mauro Rostagno. Prove tecniche per un mondo migliore” con Nico Blunda, Marco Rizzo e Giuseppe Lo Bocchiero, con interventi di Maddalena Rostagno.

Con queste due giornate di incontri, Trapani si conferma luogo di memoria viva e di impegno condiviso, unendo studenti, cittadini e istituzioni nella costruzione di una coscienza collettiva fondata sulla legalità e sull’umanità.



