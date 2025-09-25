Salemi: realizzato da "Spazio Libero" il progetto "Un mondo sostenibile con gli  animali"

25/09/2025 08:32:00

In collaborazione con il “Circolo Legambiente Valle del Belice” e il patrocinio gratuito del comune di Salemi, si e’ realizzato il secondo incontro previsto dal progetto Disability Spazio Lab. promosso dall’associazione Spazio Libero Onlus APS.

In occasione della campagna “Puliamo il Mondo 2025”, i partecipanti muniti di guanti, sacchi e tanta voglia di fare la differenza, hanno ripulito un piccolo angolo del territorio salemitano, ricordando che ogni gesto conta, non solo per gli umani, ma anche per gli animali e tutti gli esseri viventi che lo abitano.

“Prendersi cura della natura significa anche prendersi cura dei nostri amici animali e del futuro che vogliamo costruire insieme: più pulito, più giusto, più inclusivo”, ha sottolineato la prescindete dell’Associazione “Spazio Libero onlus”, Paola Gandolfo, e ringraziando tutti i partecipanti per l’entusiasmo e il senso civico dimostrato.

“L’impegno e’ di continuare a camminare insieme, passo dopo passo, verso un mondo più bello con gli animali al nostro fianco”, ha concluso.

Franco Ciro Lo Re



