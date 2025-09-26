Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cultura

» Sociale
26/09/2025 20:00:00

Marsala, torna il Laboratorio di Circo per bambini all'Asd Gym Lab

https://www.tp24.it/immagini_articoli/26-09-2025/marsala-torna-il-laboratorio-di-circo-per-bambini-all-asd-gym-lab-450.png

Dopo il successo dello scorso anno, a Marsala riparte il Laboratorio di Circo con l’artista circense Josh Rizzuto, l’unico percorso di questo tipo in tutta la provincia di Trapani. L’iniziativa, ospitata dall’Asd Marsala Gym Lab, prenderà il via a ottobre e si rivolge a bambini e bambine che vogliono vivere un’esperienza educativa e creativa fuori dal comune.

 

Il laboratorio propone un approccio al circo come arte inclusiva, non competitiva e senza barriere di genere, capace di coniugare movimento, gioco e socialità. Attraverso esercizi, giochi e piccole performance, i partecipanti svilupperanno competenze motorie fondamentali come coordinazione, equilibrio, forza e flessibilità, sempre in un clima di divertimento.

 

Oltre agli aspetti fisici, il percorso punta anche alla crescita personale: il circo favorisce la concentrazione, stimola la fiducia in sé stessi, rafforza la resilienza e incoraggia la collaborazione di gruppo. È, inoltre, uno spazio sicuro e accogliente dove i bambini possono esprimersi liberamente, sperimentare e scoprire nuove capacità senza la pressione delle competizioni.

 

Per presentare l’iniziativa, l’Asd Marsala Gym Lab organizza un Open Day sabato 27 settembre nella sede di Contrada San Silvestro 334 G. L’incontro sarà suddiviso in due fasce d’età:

  • dalle 16.00 alle 17.15 per bambini e bambine di 5, 6 e 7 anni;
  • dalle 17.30 alle 18.45 per la fascia 8-10 anni. Sarà l’occasione ideale per avvicinarsi al mondo del circo e scoprire i suoi molteplici benefici, in un percorso che unisce corpo, mente e cuore.









Native | 25/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-09-2025/1758723850-0-lusso-sull-acqua-come-gli-emirati-stanno-rivoluzionando-il-noleggio-di-yacht.jpg

Lusso sull'acqua: come gli Emirati stanno rivoluzionando il noleggio...

Native | 25/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-09-2025/1758638439-0-marsala-osteria-siciliando-al-top-di-tripadvisor-dieci-anni-di-cucina-territoriale.jpg

Marsala, Osteria Siciliando al top di TripAdvisor: dieci anni di cucina...

Native | 24/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-09-2025/1758707759-0-a-marsala-debutta-la-festa-del-pastore-degustazioni-folklore-e-cabaret.jpg

A Marsala debutta la Festa del Pastore: degustazioni, folklore e cabaret