Cultura
03/10/2025 13:03:00

Beni culturali, Mozia svela la sua "Giovanetta": lunedì la presentazione

https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-10-2025/1759486052-0-beni-culturali-mozia-svela-la-sua-giovanetta-lunedi-la-presentazione.jpg

Sarà presentata al pubblico lunedì 6 ottobre alle 10 al Museo Whitaker di Mozia, la scultura in marmo, provvisoriamente definita "Giovanetta", rinvenuta sull’isola questa estate. L’opera, risalente all’inizio del V secolo a.C., mutila nella parte superiore, raffigura una figura femminile incedente, del tipo "peplophoros".

 

Il rinvenimento nell’area del "Ceramico dell’Area K", una delle più grandi officine di produzione ceramica del Mediterraneo occidentale, si è reso possibile grazie alla sinergia istituzionale tra l’assessorato regionale ai Beni culturali, la Soprintendenza di Trapani, che ha seguito le autorizzazioni e garantito la vigilanza scientifica, la Fondazione Whitaker, responsabile della custodia e della valorizzazione culturale dell’isola, e l’Università degli studi di Palermo, che da decenni conduce regolari campagne di scavo, fornendo continuità di ricerca e competenze scientifiche altamente specialistiche.

 

La statua sarà  esposta provvisoriamente nella "sala del plastico" del Museo Whitaker, per poi essere collocata definitivamente nelle sale museali dedicate al Ceramico. Prima dell’allestimento finale, l’opera sarà oggetto di restauro e documentazione scientifica completa, necessaria per un apparato didascalico aggiornato e approfondito. Si tratta di un passaggio fondamentale non solo per la conservazione materiale dell’opera, ma anche per la sua valorizzazione pubblica, che contribuirà a rendere sempre più fruibile il patrimonio archeologico di Mozia.

 

«Le ricerche archeologiche – afferma il soprintendente dei Beni culturali di Trapani, Riccardo Guazzelli - condotte sull'isola dalle missioni universitarie, che già da anni operano  con grande cura attraverso consolidate convenzioni, in raccordo funzionale con la Soprintendenza di Trapani, rivestono un’importanza strategica per questa porzione della Sicilia occidentale, terreno prezioso di incontro e interazione tra la civiltà punica e quella greca».



