Cultura

Sociale
03/10/2025 00:00:00

Valderice: l'artista di Galleria Betania Vincenzo Todaro a Bella Ma' su Raidue

https://www.tp24.it/immagini_articoli/02-10-2025/1759442228-0-valderice-l-artista-di-galleria-betania-vincenzo-todaro-a-bella-ma-su-raidue.png

 Una giornata indimenticabile per Villa Betania e per tutta la comunità di Fondazione Auxilium. Martedì 30 settembre, il giovane artista Vincenzo Todaro, del Centro Diurno per l’Autismo di Villa Betania, è stato protagonista della trasmissione Bella Ma’ su Rai2, all’interno della rubrica “Tutti sono abili”. Accanto a lui il maestro d’arte Massimiliano Errera e Fabrizio Bracconeri, in un momento televisivo che ha unito arte, emozione e inclusione.

 

Todaro è uno dei volti più rappresentativi di Galleria Betania, lo spazio espositivo inaugurato a Valderice il 19 febbraio 2024, che raccoglie le opere dei ragazzi del Centro Diurno. Una galleria che, da quasi due anni, racconta con i colori e le forme la creatività di giovani artisti neurodiversi, offrendo loro un luogo in cui esprimersi e farsi conoscere. Al termine di ogni anno, le opere vengono donate liberamente, generando nuove possibilità e tracciando percorsi di futuro.

Durante la puntata, Vincenzo ha condiviso con il pubblico televisivo la sua esperienza artistica e personale, mostrando alcuni dei suoi disegni: opere intense, ricche di significato, capaci di tradurre pensieri ed emozioni in immagini universali. L’arte, per lui, è linguaggio autentico, mezzo di luce ed espressione che supera le barriere e tocca direttamente il cuore.

 

La presenza di Todaro a Bella Ma’ rappresenta non solo un importante riconoscimento del suo talento, ma anche un segnale di crescente attenzione verso il mondo della neurodiversità. Attraverso iniziative come Galleria Betania e spazi di visibilità nazionale, si rinnova il messaggio che i ragazzi con autismo possono essere protagonisti attivi, capaci di generare bellezza e inclusione. Un traguardo che, per Fondazione Auxilium, conferma la forza di un progetto nato per dare voce ai talenti nascosti e trasformarli in opportunità di speranza.



