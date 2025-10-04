Sezioni
Cultura

» Sociale
04/10/2025 10:00:00

"Un Cantuccio di Pace", Emergency in Sicilia per il suo impegno a Gaza 

https://www.tp24.it/immagini_articoli/04-10-2025/un-cantuccio-di-pace-emergency-in-sicilia-per-il-suo-impegno-a-gaza-450.png

Per celebrare la Giornata del Dono, fino al 5 ottobre EMERGENCY sarà in Sicilia nelle province di Catania, Messina, Palermo, Ragusa e Trapani con “Un Cantuccio di Pace”: oltre 2.000 i volontari saranno in 20 regioni italiane con i tipici biscotti nostrani per un gesto di solidarietà in sostegno dell’ong nel suo impegno medico sul fronte di Gaza.

 

EMERGENCY ha scelto proprio il cantuccio per il forte messaggio che questo biscotto porta con sé: nato come galletta per nutrire i soldati romani, sotto i Medici si arricchisce di mandorle e altri ingredienti diventando un dolcetto di fine pasto, legato alla condivisione e ai momenti di festa, un simbolo di pace e riconciliazione, che si lascia alle spalle la sua origine bellicosa.

 

I cantucci di Pace saranno distribuiti dai volontari in una confezione da 250 gr: sono prodotti dolciari lievitati con mandorle intere al 25%.

L’iniziativa è anche un modo per sostenere il lavoro di EMERGENCY a Gaza. Per conoscere le piazze nelle quali poter trovare i cantucci di Pace si può consultare il sito: www.emergency.it/cantuccio.


 



