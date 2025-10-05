Pantelleria, trovato un ordigno bellico. Arenella da evacuare, ecco quando

05/10/2025 04:01:00

Pantelleria si prepara a un’importante operazione di sicurezza. Sabato 19 ottobre sarà evacuata la zona della Arenella, dove è stato rinvenuto un ordigno bellico inesploso.

L’intervento, coordinato dal Comune di Pantelleria insieme alle Forze Armate e agli enti civili, è stato annunciato dal sindaco Fabrizio D’Ancona. La misura prevede l’evacuazione preventiva dei residenti entro un raggio di 770 metri dal punto del ritrovamento.

Le operazioni di evacuazione inizieranno alle 7.30 e dovranno concludersi entro le 9.00. A partire dalle 9.30 cominceranno le procedure di despolettamento e rimozione dell’ordigno, con il divieto assoluto di accesso all’area fino al termine delle operazioni. Saranno concesse deroghe solo in caso di emergenze mediche documentate.

Particolare attenzione sarà riservata a anziani, disabili e soggetti fragili, per i quali sarà valutata la possibilità di restare nelle proprie abitazioni, ma solo previa verifica delle condizioni di sicurezza. Tutti gli altri cittadini dovranno lasciare l’area e raggiungere le zone di raccolta predisposte.

I punti di riferimento individuati sono:

-Aeroporto civile (piano terra);

-Scuola secondaria di via Santa Chiara;

-Ospedale di Pantelleria, riservato ai soggetti fragili.

Inoltre, in via Borgo Italia – nei pressi dell’ex Bar “Policardo” – sarà istituito un punto di riunione per i mezzi di trasporto pubblico, che accompagneranno i residenti evacuati verso le aree sicure.

La Protezione Civile comunale sarà attiva per informazioni e assistenza ai numeri 320 4396535 e 0923 695062, dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 19.30.

«Invito tutti i cittadini a collaborare con senso di responsabilità – ha dichiarato il sindaco D’Ancona – seguendo scrupolosamente le indicazioni. Solo così potremo garantire la sicurezza di tutti e completare le operazioni nel minor tempo possibile».



