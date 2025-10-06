Raffreddore, influenza o Covid? Come riconoscerli

06/10/2025 18:00:00

Con l’arrivo dell’autunno, i virus respiratori iniziano a circolare con maggiore intensità, complici gli sbalzi di temperatura che interessano diverse zone del Paese. Distinguere tra raffreddore, influenza e Covid non è sempre semplice, perché i sintomi possono sovrapporsi. Tuttavia, conoscere alcune caratteristiche specifiche di ciascun virus può aiutare a capire come affrontarli e quali accorgimenti adottare per proteggersi.

Una stagione influenzale impegnativa

Secondo il virologo Fabrizio Pregliasco, in questa stagione ci aspetta una circolazione sostenuta di virus influenzali, tra cui A/H3N2, B/Victoria e rinovirus. Non mancheranno anche il virus respiratorio sinciziale e il Covid-19, che continua a presentare ondate meno intense ma comunque rilevanti.

“Potremmo arrivare a coinvolgere tra il 15% e il 25% della popolazione italiana, fino a 16 milioni di persone”, spiega Pregliasco. L’inizio dei casi è previsto da metà ottobre, con un picco invernale, rendendo fondamentale prestare attenzione soprattutto alle fasce più fragili.

Come riconoscere l'influenza

L’influenza vera e propria si manifesta generalmente con un inizio brusco della febbre, sopra i 38°C, accompagnata da sintomi respiratori (tosse, mal di gola) e sintomi sistemici (dolori muscolari, malessere generale). Negli adulti questi sintomi sono evidenti e durano circa cinque giorni, mentre bambini e anziani possono avere febbre più lieve o assente.

Alcuni segnali tipici includono: Febbre alta persistente; Tosse secca iniziale che può diventare produttiva; Malessere diffuso e dolori muscolari.

Distinguere raffreddore, influenza e Covid

Riconoscere la malattia basandosi solo sui sintomi può essere difficile. Il Covid-19 si presenta in forme molto variabili: da lievi, con raucedine o lieve malessere, a più gravi, simili all’influenza. Virus respiratorio sinciziale, metapneumovirus e rinovirus causano sintomi più blandi, come congestione nasale, tosse leggera o lievi disturbi gastrointestinali, che si risolvono lentamente.

Per distinguere tra Covid e influenza: Osservare l’evoluzione dei sintomi nei primi giorni; Fare un tampone se si sospetta Covid, soprattutto nelle persone fragili; Valutare la necessità di antivirali come Paxlovid, da assumere entro i primi cinque giorni nei soggetti a rischio

Come affrontare i primi sintomi

Secondo la dottoressa Tecla Mastronuzzi della Simg, i primi sintomi possono essere gestiti con farmaci da banco e rimedi domestici:

Raffreddore: soluzioni saline o spray nasale

soluzioni saline o spray nasale Febbre: paracetamolo o farmaci similari

paracetamolo o farmaci similari Mal di gola: un cucchiaino di miele può aiutare

Se i sintomi peggiorano, la febbre non scende o compaiono difficoltà respiratorie, è necessario rivolgersi al medico di fiducia.

L'automedicazione responsabile

L’automedicazione, se praticata correttamente, può alleviare i sintomi e migliorare il benessere generale. Pregliasco sottolinea che i farmaci da banco devono essere usati con attenzione, seguendo le indicazioni del foglietto illustrativo e del medico. Non bisogna cercare di “azzerare” completamente i sintomi, perché questi aiutano a seguire l’evoluzione naturale della malattia.

Raffreddore, influenza e Covid possono condividere molti sintomi, ma osservando attentamente febbre, tosse e malessere generale è possibile orientarsi. La prevenzione, la vaccinazione per le persone a rischio e l’automedicazione responsabile rimangono strumenti fondamentali per affrontare la stagione influenzale con maggiore sicurezza.



