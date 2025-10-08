8 Ottobre: immunità per Salis, oro record, pace vicina, scontri a Bologna
E' l'8 Ottobre 2025. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.
• Il Parlamento europeo non ha revocato l’immunità a Ilaria Salis con un solo voto di scarto (Salvini ha insinuato che sia stata salvata da qualcuno di centrodestra, Tajani gli ha risposto piccato) • L’oro ha superato i 4 mila dollari l’oncia, il bitcoin i 126 mila dollari • Netanyahu ha detto che «siamo vicini alla fine della guerra». Oggi a Sharm el-Sheik inizia il terzo giorno di colloqui su Gaza
• Ieri sera a Bologna ci sono stati scontri tra la polizia e chi manifestava per i palestinesi in un corteo che era stato vietato dal prefetto • Trump dice di aver preso una decisione sulla fornitura di missili a lunga gittata Tomahawk all’Ucraina • Il Nobel per la fisica è andato agli studi che hanno portato ai computer quantistici. Uno dei vincitori del Nobel per la medicina ha saputo in ritardo del riconoscimento perché era in montagna con il telefono in modalità aereo • A Porta a porta Giorgia Meloni ha detto di essere stata denunciata per concorso in genocidio alla Corte penale internazionale • Fdi candiderà Edmondo Cirielli a governatore della Campania, e (pare) l’ex ministro Sangiuliano come capolista • La Sala stampa della Santa Sede ha detto che il primo viaggio di Leone XIV sarà in Turchia e Libano, dal 27 novembre al 2 dicembre • In Germania una sindaca è stata accoltellata dai figli minorenni adottati • Nel modenese un uomo di 92 anni ha ucciso la moglie di 88 e poi si è suicidato • Un detenuto albanese si è impiccato nel carcere di Verona • Il compagno dell’italiana trovata morta a Formentera è stato scarcerato: la donna sarebbe morta per cause naturali • A Sondrio un uomo ospite di un centro d’accoglienza ha violentato una donna e le ha staccato un orecchio a morsi • A Napoli i dottori hanno trovato il tappo di una bottiglia incastrato nell’esofago di un uomo che pensava di avere un infarto in corso • Secondo l’Istat nel 2024 una famiglia su tre ha limitato la spesa di cibo in quantità e qualità • Negli ultimi nove mesi Stellantis in Italia ha prodotto solo 151 mila auto • Lo Spid continuerà a funzionare per almeno 5 anni, ma non è escluso che diventi a pagamento • Battendo Munar a Shanghai, Djokovic a 38 anni è diventato il più anziano di sempre ad approdare ai quarti in un torneo 1000 • Sophia Loren è apparsa sorridente nelle foto del matrimonio del figlio Carlo, 55 anni, direttore d’orchestra • Nell’ultima giornata di sfilate parigine Matthieu Blazy ha debuttato come stilista di Chanel • In Oman è andata in scena per la prima volta un’opera in arabo, Sindbad • Sono morti il ballerino francese dell’Opéra Patrice Bart (80 anni), il politico milanese Daniela Benelli (73), il musicista siciliano Massimo Cavallaro, il pittore modernista marocchino Mohamed Hamidi (83), il chimico nucleare statunitense Darleane C. Hoffman (98), il regista sperimentale statunitense Ken Jacobs (92)
Titoli Corriere della Sera: Gaza, spiragli per la trattativa la Repubblica: È scontro tra Israele e Vaticano La Stampa: Gaza, scontro Israele-Vaticano Il Sole 24 Ore: L’oro arriva a 4 mila dollari all’oncia Avvenire: La pace a un passo Il Messaggero: Israele: ostaggi presto a casa Il Giornale: Salis, Albanese & C. / Il mondo alla rovescia Leggo: La musica è live, presenza boom Il Fatto: Un italiano su tre si taglia i viveri Libero: Meloni si ribella / all’odio dei Pro-Pal La Verità: La Salis si becca l’impunità / e brinda ai pestaggi antifa Il Mattino: Campania, Cirielli in campo: ultime scintille il Quotidiano del Sud: Due anni dopo, pace in ostaggio Domani: Hamas: «Sì al disarmo, no a Blair» / Scontro totale tra Israele e Vaticano
