Cronaca
09/10/2025 17:10:00

Marsala, grave incidente: ferita una bambina di 4 anni, in elisoccorso a Palermo

https://www.tp24.it/immagini_articoli/09-10-2025/marsala-grave-incidente-ferita-una-bambina-di-4-anni-in-elisoccorso-a-palermo-450.png

Purtroppo si aggrava il bilancio dell’incidente che si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, 9 ottobre, in Viale Cesare Battisti, a Marsala, all’altezza dell’incrocio semaforico prima di  via del Fante.

A bordo dell’auto che si è ribaltata c’erano una madre e la figlioletta di 4 anni. Secondo le prime ricostruzioni, il veicolo avrebbe impattato contro il cordolo che delimita la pista ciclabile, perdendo stabilità e finendo capovolto sulla carreggiata.

Ad avere la peggio è stata la bambina, che — secondo quanto trapela — potrebbe non essere stata correttamente assicurata ai dispositivi di sicurezza. Dopo l’impatto, è stata trasportata d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale di Marsala, ma le sue condizioni sono apparse subito molto gravi.

Pertanto è stato disposto il trasferimento in elisoccorso all’ospedale di Palermo, dove i medici stanno tentando di stabilizzarla a causa dei traumi riportati nell’incidente.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza del veicolo e la Polizia Municipale, che ha eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro.

 

Seguiranno aggiornamenti su Tp24



