Marsala. Ancora furti nella zona nord. Ladri saccheggiano un supermercato e un ortofrutta

13/10/2025 08:25:00

C’è parecchio allarme, quasi esasperazione, tra abitanti ed esercenti commerciali del versante nord marsalese.

Furti e tentate rapine, infatti, si stanno verificando con cadenza preoccupante. Dopo la villetta del professionista presa di mira lo scorso 3 ottobre, all'indomani ignoti criminali si sono interessati al vicino supermercato Conad di contrada Bosco, dove hanno messo in atto un piano strategico operando in grande stile. Tranciando due reti di recinzione alle spalle del punto vendita, si sono intrufolati nella proprietà e hanno svuotato il deposito, caricando merce su furgoni (si parla di un danno di alcune decine di migliaia di euro). L’attività criminale ha sicuramente impegnato gli autori per diverse ore.

E ciò significa che non hanno avuto alcun timore per un eventuale intervento delle forze dell'ordine, delle quali, in diverse occasioni, gli abitanti della zona hanno chiesto maggiore presenza con petizioni inviate anche al ministro dell’Interno. Appelli rimasti inascoltati a Roma. Intanto, in questi ultimi giorni, due distinti esercenti di attività commerciali (una macelleria e una gelateria) sempre della zona nord hanno evitato tentativi di rapina. In un caso solo grazie all'intervento di un altro esercente vicino e nell'altro per il coraggio del figlio del titolare che ha ostacolato i malviventi, nonostante uno di loro stesse brandendo un coltello. Ma non è finita. Nella notte tra venerdì e sabato scorsi, un esercizio per la vendita di frutta e verdura di contrada Tabaccaro è stato preso di mira dai ladri, che hanno tagliato il telone utilizzato come chiusura che da sulla strada statale e dopo essere entrati hanno rubato sacchi di castagne, di noci e altra merce che magari verrà messa in vendita da qualche ambulante abusivo. Nel frattempo, montano sempre più la sfiducia nelle istituzioni preposte al controllo del territorio e le critiche verso i politici e gli amministratori locali.



