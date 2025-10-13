Marsala: dopo l'incendio parte la raccolta fondi per la Pescheria Crimi

13/10/2025 18:00:00

Mobilitazione di cittadini per aiutare Daniele e Katia, i titolari della pescheria e street food all’interno dello storico Antico Mercato di Marsala, distrutta da un incendio doloso nella notte tra l’11 e il 12 ottobre.



A lanciare la raccolta fondi su GoFundMe sono stati Arianna e Paolo, con un appello: “Aiutiamo Daniele e Katia a riaprire la loro attività”. “Da anni portano avanti con passione e amore la loro attività di famiglia – scrivono Arianna e Paolo –. A gustare i loro piatti non erano solo i nostri concittadini ma anche turisti provenienti da ogni parte del mondo. Purtroppo questa mattina all’alba i sogni dei nostri amici sono andati in fiamme, hanno incendiato il loro locale distruggendo così l’intero arredo e l’attrezzatura da lavoro.

Vorremmo dare una mano a Daniele, Katia e soprattutto ai loro quattro figli, perché tornino di nuovo a lavorare e sorridere. Hanno fatto tanto per il nostro mercato e per la nostra città”.

La raccolta, che si può trova sulla piattaforma GoFundMe, è attiva con l’obiettivo di sostenere la famiglia Crimi e permettere loro di ripartire dopo il devastante incendio.

La solidarietà dei marsalesi non si è fatta attendere: messaggi di vicinanza e incoraggiamento stanno arrivando da cittadini, clienti e colleghi del mercato.

Con l’iniziativa di Arianna e Paolo, la speranza è che la pescheria Crimi possa riaprire al più presto.



