Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca
13/10/2025 18:00:00

Marsala: dopo l'incendio parte la raccolta fondi per la Pescheria Crimi

https://www.tp24.it/immagini_articoli/13-10-2025/marsala-dopo-l-incendio-parte-la-raccolta-fondi-per-la-pescheria-crimi-450.png

Mobilitazione di cittadini per aiutare Daniele e Katia, i titolari della pescheria e street food all’interno dello storico Antico Mercato di Marsala, distrutta da un incendio doloso nella notte tra l’11 e il 12 ottobre.
 

A lanciare la raccolta fondi su GoFundMe sono stati Arianna e Paolo, con un appello: “Aiutiamo Daniele e Katia a riaprire la loro attività”. “Da anni portano avanti con passione e amore la loro attività di famiglia – scrivono Arianna e Paolo –. A gustare i loro piatti non erano solo i nostri concittadini ma anche turisti provenienti da ogni parte del mondo. Purtroppo questa mattina all’alba i sogni dei nostri amici sono andati in fiamme, hanno incendiato il loro locale distruggendo così l’intero arredo e l’attrezzatura da lavoro.
Vorremmo dare una mano a Daniele, Katia e soprattutto ai loro quattro figli, perché tornino di nuovo a lavorare e sorridere. Hanno fatto tanto per il nostro mercato e per la nostra città”.

 

La raccolta, che si può trova sulla piattaforma GoFundMe, è attiva con l’obiettivo di sostenere la famiglia Crimi e permettere loro di ripartire dopo il devastante incendio.

La solidarietà dei marsalesi non si è fatta attendere: messaggi di vicinanza e incoraggiamento stanno arrivando da cittadini, clienti e colleghi del mercato.
Con l’iniziativa di Arianna e Paolo, la speranza è che la pescheria Crimi possa riaprire al più presto. 









Native | 10/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/09-10-2025/1760018764-0-marsala-apre-oggi-il-nuovo-conad-superstore-di-corso-gramsci.jpg

Marsala, apre oggi il nuovo Conad Superstore di Corso Gramsci

Native | 10/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/09-10-2025/1760016101-0-marsala-al-cineteatro-don-bosco-riparte-la-nuova-stagione-tra-teatro-e-cinema.jpg

Marsala, al Cineteatro Don Bosco riparte la nuova stagione tra teatro e...

Native | 06/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/06-10-2025/1759740956-0-trapani-essepiauto-festeggia-la-renault-4-con-una-serata-di-musica-e-comicita.png

Trapani, Essepiauto festeggia la Renault 4 con una serata di musica e...