Cronaca
14/10/2025 12:00:00

Marsala "città violenta", la Cisl: "Serve un'azione comune contro questa emergenza"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/14-10-2025/1760429711-0-marsala-citta-violenta-la-cisl-serve-un-azione-comune-contro-questa-emergenza.jpg

Dopo gli episodi di violenza avvenuti nella notte di sabato a Marsala, interviene la Cisl Palermo Trapani, che chiede un’azione comune per affrontare quella che definisce una “vera e propria emergenza sociale”.

 

«Le nostre città stanno soffocando – afferma la segretaria generale Federica Badami –. La violenza cittadina e il degrado sociale stanno prendendo sempre più piede, è giunto il momento di unirci in un patto contro la violenza: parti sociali, categorie produttive, istituzioni e associazioni».

La sindacalista sottolinea come serva «non solo rafforzare i controlli e i presidi di legalità, ma anche una strategia di prevenzione che parta dalle scuole, diffondendo i principi del rispetto per la vita altrui, della tolleranza e del ripudio dell’uso delle armi».

 

«Siamo preoccupati – aggiunge Badami – per una deriva che stritola non solo la libertà dei cittadini di vivere la propria città in sicurezza, ma anche il futuro dello sviluppo economico e sociale dei territori. Si ponga subito rimedio».









