Violenza a Marsala: il Movimento Popolare chiede l'intervento dell'esercito

14/10/2025 08:00:00

Il Movimento Popolare Arcobaleno di Marsala interviene dopo i gravi episodi di vandalismo e violenza verificatisi nella serata di sabato in diverse zone della città.



Auto danneggiate, locale incendiato e aggressioni ai cittadini — si legge in una nota — rappresentano “un segnale allarmante di una deriva che non può più essere ignorata”.

«Marsala non può e non deve abituarsi alla paura» – afferma il segretario Antonino Muscarella – «Le famiglie marsalesi hanno il diritto di vivere serenamente la propria città, di frequentare il centro senza il timore di subire violenze o ritrovarsi vittime di atti vandalici».

Il Movimento chiede al sindaco di Marsala di convocare con urgenza un incontro con il Prefetto e di sollecitare “l’immediato ausilio dell’Esercito, affinché la presenza dello Stato sia visibile, costante e deterrente”.

«La sicurezza dei cittadini – conclude la nota – non può essere oggetto di propaganda politica: servono azioni concrete, ferme e tempestive. Marsala dice basta alla violenza, alla microcriminalità e all’abbandono istituzionale. È tempo di restituire ai cittadini una città sicura, vivibile e rispettata».



