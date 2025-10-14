Sezioni
Politica
14/10/2025 08:00:00

Violenza a Marsala: il Movimento Popolare chiede l'intervento dell'esercito

https://www.tp24.it/immagini_articoli/14-10-2025/violenza-a-marsala-il-movimento-popolare-chiede-l-intervento-dell-esercito-450.jpg

Il Movimento Popolare Arcobaleno di Marsala interviene dopo i gravi episodi di vandalismo e violenza verificatisi nella serata di sabato in diverse zone della città.
 

Auto danneggiate, locale incendiato e aggressioni ai cittadini — si legge in una nota — rappresentano “un segnale allarmante di una deriva che non può più essere ignorata”.

 

«Marsala non può e non deve abituarsi alla paura» – afferma il segretario Antonino Muscarella – «Le famiglie marsalesi hanno il diritto di vivere serenamente la propria città, di frequentare il centro senza il timore di subire violenze o ritrovarsi vittime di atti vandalici».

 

Il Movimento chiede al sindaco di Marsala di convocare con urgenza un incontro con il Prefetto e di sollecitare “l’immediato ausilio dell’Esercito, affinché la presenza dello Stato sia visibile, costante e deterrente”.

 

«La sicurezza dei cittadini – conclude la nota – non può essere oggetto di propaganda politica: servono azioni concrete, ferme e tempestive. Marsala dice basta alla violenza, alla microcriminalità e all’abbandono istituzionale. È tempo di restituire ai cittadini una città sicura, vivibile e rispettata».









