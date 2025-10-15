Donna aggredita a Marsala: l'Ordine dei Medici chiede task force per la sicurezza

15/10/2025 12:42:00

L'Ordine dei Medici di Trapani - presieduto da Filippo Mangiapane - esprime ferma condanna per l’aggressione avvenuta ieri in uno studio medico di Marsala, dove una paziente è stata colpita da uno sconosciuto mentre si trovava all’interno dello studio con la dottoressa. Un episodio grave e inaccettabile, che evidenzia ancora una volta la necessità di garantire sicurezza negli ambulatori e nei luoghi di cura, sia pubblici che privati.

"I presenti hanno vissuto momenti di forte sconvolgimento e incredulità - scrive Mangiapane -, la prontezza dei pazienti nello scongiurare il peggioramento della situazione è stata fondamentale, ma resta chiaro lo shock che un simile evento provoca in chi lavora ogni giorno per la salute e la sicurezza dei cittadini".

"Questo episodio riflette il clima di crescente insicurezza che la categoria medica affronta in tutta Italia - continua la nota - e purtroppo anche sempre più nel nostro territorio. Riceviamo quotidianamente segnalazioni di preoccupazione e allarme: i medici si recano al lavoro con serenità sempre più compromessa. Per questo motivo, chiediamo alle Istituzioni locali e alle Autorità competenti di attivarsi immediatamente, anche con la nostra massima collaborazione, per rafforzare la sicurezza nei luoghi della sanità attraverso controlli più frequenti, sistemi di allarme e protocolli di intervento rapido".

"Riteniamo inoltre necessario un incontro urgente con il Prefetto, dottoressa Daniela Lupo, per la costituzione di una task force coordinata dalla Prefettura - conclude la nota - che coinvolga Questura, Carabinieri, Polizia Municipale, ASP, Ordine dei Medici e rappresentanti dei sindacati di categoria, al fine di prevenire ulteriori episodi e garantire la sicurezza di medici e pazienti".



