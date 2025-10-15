Sezioni
Cultura

» Sociale
15/10/2025 09:23:00

A Trapani il convegno "Ritmo: il tempo dell’impresa che cresce"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/15-10-2025/a-trapani-il-convegno-ritmo-il-tempo-dell-impresa-che-cresce-450.jpg

Venerdì 17 ottobre, alle 17.30, al complesso “Principe di Napoli”, sede del Polo Universitario di Trapani, si terrà il convegno “Ritmo: il tempo dell’impresa che cresce”, promosso dal Rotary Club Trapani guidato dall’avvocato Salvo D’Angelo. 

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di mettere a confronto mondo imprenditoriale, università e istituzioni, per riflettere sui processi di crescita economica e sociale del territorio. 

A moderare l’incontro sarà Antonio Trama, giornalista de La Repubblica. Interverranno Luigi Rizzolo, presidente di Sicindustria, il rettore dell’Università di Palermo, Massimo Midiri, e il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla. «Il Rotary Trapani – spiega D’Angelo – vuole contribuire alla crescita della comunità con lo spirito di servizio che da sempre contraddistingue il nostro club. Questo convegno vuole essere uno spazio di confronto dedicato al territorio, partendo dalla consapevolezza che lo sviluppo economico passa inevitabilmente dalle imprese locali». L’appuntamento è aperto al pubblico.









