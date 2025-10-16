16 Ottobre: piano per la Difesa Ue, Russia richiama riservisti, Usa senza bilancio

16/10/2025 07:04:00

E' il 16 Ottobre 2025, ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• La Germania schiererà degli aerei Eurofighter in Polonia e investirà dieci miliardi in droni. Oggi verrà presentato il piano per la Difesa dell’Ue

• La Russia sta per varare un decreto legge per richiamare due milioni di riservisti anche in «tempo di pace». Ma per Mosca la guerra continua ad essere solo un’«operazione speciale»

• Le esportazioni di gas russo in Cina segnano un +27 per cento. Un numero che indica una sempre maggiore dipendenza della Russia da Pechino, ma che non compensa la perdita del mercato occidentale

• Hamas ha finora consegnato solo 9 corpi degli ostaggi morti su 28. Gli Usa premono sul disarmo del gruppo «o Israele tornerà a colpire». Intanto Netanyahu si è preso una bronchite (e così evita il processo)



• L’Italia è pronta a inviare soldati, aiuti e moduli abitativi a Gaza

• Ahmed al-Sharaa – già al-Jolani – ha incontrato Putin. Sul tavolo la basi russe in Siria e l’estradizione di al-Assad (che a Mosca trascorre le giornate giocando ai videogiochi)

• Il Senato Usa ha bocciato per l’ottava volta il bilancio. Lo shutdown continua

• Trump ha proclamato il 14 ottobre giornata nazionale della memoria per Charlie Kirk. Ha paragonato l’attivista a Socrate, San Pietro, Lincoln e Luther King

• Los Angeles e Chicago cercano di resistere alle retate dell’Ice. I cittadini formano ronde contro gli agenti che «seminano paura»

• Pamela Genini era terrorizzata Gianluca Soncin, l’ex che l’ha ammazzata con 24 coltellate, che oggi verràinterrogato dal gip

• Todde resta presidente della Sardegna. La corte Costituzionale ha annullato la sua decadenza. Rimane la multa di 40 mila euro

• Chiara Appendino ha attaccato Conte e l’alleanza con il Pd, e ha minacciato le dimissioni

• Maria Rosaria Boccia si candida in Campania nella lista di Bandecchi, che dice: «Maria Rosaria ed io ci siamo sposati». Anche Sangiuliano è un possibile candidato di Fdi in Campania

• Gli Usa provano a salvare Milei con 40 miliardi a sostegno dell’Argentina. Ma Trump avverte che se Milei alle elezioni non vincerà, «non saremo generosi con l’Argentina»

• Il debito pubblico globale toccherà il 100 per cento del Pil già nel 2029

• L’oro ha toccato i 4.188 dollari l’oncia. Un nuovo record grazie ai dazi di Trump

• Stellantis investirà nei prossimi 4 anni 13 miliardi negli Usa. Previste anche 5 mila assunzioni

• Oggi in Grecia si vota per la giornata lavorativa a 13 ore con uno stipendio più alto del 40 per cento. Protestano i sindacati che gridano alla «moderna schiavitù»

• Un piano di Merz prevede che in Germania chi sceglierà di lavorare oltre l’età pensionabile potrà guadagnare fino a duemila euro esentasse

• Dopo Moody’s, anche Fitch ha tagliato il rating di Mediobanca da BBB a BBB-

• Al Six Kings Slam Sinner e Fritz hanno passato il primo turno e accedono alla semifinale. Oggi incontreranno rispettivamente Djoković e Alcaraz. Ad Almaty Cobolli ha battuto Hijikata. Leo Borg, figlio di Bjorn è stato eliminato a Bruxelles

• I tafferugli fuori dallo stadio di Udine durante Italia-Israele sono finiti con due arresti, 15 fermi e 11 feriti

• Da quest’anno su Bazr si possono comprare all’asta i palloni originali con cui i calciatori di Serie A hanno fatto gol

• Spunta un altro testamento di Gianni Agnelli. Del 14 dicembre del 2000, lasciava il 25 per cento di Dicembre al figlio Edoardo, morto suicida il giorno dopo

• Papa Leone XIV ha ricevuto in dono un cavallo bianco da un fedele londinese. Si chiama Proton ed è un purosangue arabo

• In India ci sono sempre meno elefanti. Negli ultimi otto anni la loro presenza è calata del 25 per cento

• Dopo giorni di scontri, Afghanistan e Pakistan si sono accordati per un cessate il fuoco di 48 ore

• Sedici consiglieri del Csm hanno promosso la richiesta di una pratica a tutela dei giudici del tribunale dei ministri presi di mira da Nordio

• Dopo Cattaneo, Calenda se la prende anche col Fatto: «coraggiosa presa di posizione a favore di Enel che casualmente sponsorizza la festa de Il Fatto»

• In Veneto il governatore uscente Luca Zaia sarà capolista in tutte le province, ma nella Lega si continua a litigare su Vannacci

• La Corte di Cassazione ha annullato l’estradizione di Serhii Kuznietsov, l’ex capitano ucraino accusato di aver sabotato i gasdotti Nord Stream 1 e 2

• A Orio al Serio un italiano è stato fermato con una penna-pistola in valigia

• A Pomigliano d’Arco un ragazzino di 14 anni è stato arrestato per spaccio di cocaina. Ai carabinieri ha detto: «So fare solo questo»

• Sono accusati di strage i tre fratelli Ramponi che hanno fatto saltare in aria il loro casolare di Castel d’Azzano uccidendo tre carabinieri. Domani i funerali

• L’ex legale di Sempio Massimo Lovati è diventato testimonial di una clinica dentistica in Albania

• A Palermo l’imprenditore antimafia Piraino è accusato di truffa

• Il santone Piero Capuana è stato condannato a 16 anni e due mesi per abusi sessuali su minorenni. Diceva loro che si trattava di atti di purificazione compiuti da un «arcangelo reincarnato»

• Da dicembre ChatGpt offrirà contenuti erotici, con meno limitazioni, per rendere più «divertente» l’Ai per adulti

• A Cinecittà sono iniziate le riprese de La Resurrezione di Cristo, con Jaakko Ohtonen nei panni di Cristo e Riccardo Scamarcio in quelli di Ponzio Pilato

• A inaugurare la Festa del Cinema di Roma, La vita va così di Riccardo Milani, un omaggio a Claudia Cardinale e il premio alla Carriera a Lord David Puttnam

• Sono morti il filosofo Giuseppe Cambiano (84 anni), il dentista dei vip di Genova Flavio Gaggero (88), la regista statunitense Heather Hill (85), l’ex primo ministro kenyota Raila Odinga (80), l’illustratore americano Drew Struzan (78), la scrittrice sudafricana Zoe Wicomb (77), l’ex rugbista Remo Zanatta (94)



Titoli

Corriere della Sera: Hamas, l’altolà Usa / Carabinieri schierati / al valico degli aiuti

la Repubblica: Manovra, le banche / dividono il governo

La Stampa: Droni, missili e satelliti / lo scudo spaziale della Ue

Il Sole 24 Ore: Rottamazione, rata minima a 100 euro / Imposta di soggiorno, doppio aumento

Avvenire: La rete degli aiuti

Il Messaggero: Manovra, più aiuti sulla casa / e scala mobile salva-stipendi

Il Giornale: Bonus e tasse: ecco cosa cambia

Leggo: Soldati e aiuti a Gaza, il piano italiano

Qn: Contratti, aumenti detassati / Gli incentivi della manovra

Il Fatto: Nuovi record: crescono / evasione e reati di strada

Libero: La rete di Hamas in Italia

La Verità: Agnelli: Lascio a mio figlio il 25% / E il giorno dopo Eduardo muore

Il Mattino: «Napoli, crocevia di pace»

il Quotidiano del Sud: Gaza, l’Italia pronta / a inviare i carabinieri

il manifesto: Facoltà di controllo

Domani: Meloni rincorre gli affari a Gaza / Ma l’Italia è solo una comparsa



