Giovani, innovazione e connessioni sociali: il 20 ottobre l'evento "Living Mazara"

16/10/2025 14:00:00

Mazara del Vallo apre un nuovo capitolo dedicato ai giovani e all’innovazione con il progetto “Living Mazara – Giovani, Innovazione e Connessioni Sociali”, che sarà presentato lunedì 20 ottobre alle ore 16.00 negli spazi dell’ex chiesa del Complesso San Carlo Borromeo.

L’iniziativa è promossa dal Comune di Mazara del Vallo e finanziata da ANCI – Associazione Nazionale Comuni Italiani, nell’ambito delle Azioni A1–A4 dell’“Iniziativa cofinanziata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale”, a valere sul Fondo per le Politiche Giovanili 2022. Il progetto rientra nella Linea di intervento 2 del programma nazionale dedicato alla rifunzionalizzazione di spazi e immobili pubblici da destinare a giovani under 35 per attività innovative e sostenibili.

L’evento sarà un momento di confronto con la comunità locale, gli stakeholder e i cittadini interessati, per illustrare obiettivi e prospettive di Living Mazara: un percorso che punta a valorizzare il potenziale delle nuove generazioni e a promuoverne la partecipazione attiva alla vita economica e sociale della città.

Tra i principali obiettivi, la creazione di un modello di gestione sostenibile e condiviso per il complesso San Carlo Borromeo, attraverso un processo di co-programmazione e co-progettazione che coinvolgerà giovani, istituzioni, associazioni e imprese locali.

Situato nel cuore della Kasbah, il San Carlo Borromeo rappresenta un luogo simbolico per Mazara: un ex convento e scuola oggi riqualificato, pronto ad accogliere nuove forme di socialità e innovazione. Ridare vita a questo spazio significa anche ricucire il legame tra la città e la sua identità multiculturale, rafforzando la vocazione di Mazara come comunità aperta, creativa e solidale.

Durante l’incontro interverranno il Sindaco Salvatore Quinci, che aprirà i lavori, e l’Assessore alle Politiche Giovanili Gianfranco Casale, che presenterà le linee guida sul welfare giovanile e le nuove opportunità per la città.



Seguiranno gli interventi di Gildo La Barbera (Strategic Team of Planning), Maurizio Sturiano (Consorzio Solidalia), Carlo Roccafiorita (Associazione Corda) e Sergio Parisi (Beehive Valore Sud), che approfondiranno rispettivamente il percorso partecipativo, il protagonismo giovanile nello sviluppo territoriale, il ruolo dell’arte e della cultura nella rigenerazione urbana e l’accompagnamento comunicativo del progetto.

Le conclusioni saranno affidate a Gabriella Marascia, dirigente del Settore Servizi alla Persona, Sport e Pubblica Istruzione del Comune di Mazara del Vallo. “Living Mazara – sottolinea l’assessore Gianfranco Casale – vuole essere un catalizzatore di cambiamento: un laboratorio di idee e connessioni sociali, dove i giovani potranno ideare, sperimentare e costruire insieme nuovi modi di vivere e valorizzare gli spazi pubblici. L’invito è rivolto a tutta la cittadinanza: partecipare significa contribuire concretamente a immaginare il futuro di Mazara come città giovane, sostenibile e innovativa”.



