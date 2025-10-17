Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca

» Sanità
17/10/2025 11:00:00

Vaccinazioni: a Trapani al via i "Weekend della prevenzione primaria"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/17-10-2025/vaccinazioni-a-trapani-al-via-i-weekend-della-prevenzione-primaria-450.jpg

Partono i “Weekend della prevenzione primaria” organizzati dall’ASP di Trapani per promuovere la vaccinazione tra bambini, studenti, soggetti a rischio e over 60.
L’iniziativa, voluta dal commissario straordinario Sabrina Pulvirenti e curata dall’Unità operativa di Sanità pubblica ed Epidemiologia diretta da Gaspare Canzoneri, prevede sedute vaccinali straordinarie e gratuite, aperte a tutti senza prenotazione.

 

Gli appuntamenti: Sabato 18 ottobre, dalle 9 alle 12, al Poliambulatorio di Trapani (Palazzo Verde, via Cesarò 125); Sabato 25 e domenica 26 ottobre, dalle 9 alle 12, presso l’Ambulatorio vaccinale della Cittadella della Salute (Palazzo Giglio).

 

Durante le giornate sarà possibile ricevere i vaccini: Antinfluenzale: per bambini dai 2 anni, studenti, over 60 e soggetti fragili; Antipneumococcico: per over 60 e persone a rischio; Anti-HPV: per ragazzi e ragazze dagli 11 anni, gratuito per donne nate dal 1996 e uomini nati dal 2003; Anti-Herpes Zoster: per i 65enni e, dai 18 anni in su, per chi ha patologie croniche o condizioni di rischio.

 

L’ASP sottolinea che l’obiettivo è rendere più semplice e accessibile la prevenzione, senza burocrazia o prenotazioni. Se la partecipazione sarà buona, i weekend vaccinali potrebbero proseguire anche a novembre.









Native | 17/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-10-2025/1760624200-0-a-trapani-apre-il-nuovo-showroom-audi-prima-scelta-plus-meridiano.jpg

A Trapani apre il nuovo showroom Audi Prima Scelta :plus Meridiano

Native | 16/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-10-2025/1760600452-0-gran-cuvee-rose-noir-e-pasta-alla-paolina-un-brindisi-alla-sicilia-piu-vera.jpg

Gran Cuvée Rosé Noir e Pasta alla Paolina: un brindisi alla...

Native | 14/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/13-10-2025/1760367840-0-autoservizi-salemi-rinnova-la-flotta-quattro-nuovi-bus-euro-6-sulle-linee-regionali.jpg

Autoservizi Salemi rinnova la flotta: quattro nuovi bus Euro 6 sulle linee...