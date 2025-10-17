Vaccinazioni: a Trapani al via i "Weekend della prevenzione primaria"

17/10/2025 11:00:00

Partono i “Weekend della prevenzione primaria” organizzati dall’ASP di Trapani per promuovere la vaccinazione tra bambini, studenti, soggetti a rischio e over 60.

L’iniziativa, voluta dal commissario straordinario Sabrina Pulvirenti e curata dall’Unità operativa di Sanità pubblica ed Epidemiologia diretta da Gaspare Canzoneri, prevede sedute vaccinali straordinarie e gratuite, aperte a tutti senza prenotazione.

Gli appuntamenti: Sabato 18 ottobre, dalle 9 alle 12, al Poliambulatorio di Trapani (Palazzo Verde, via Cesarò 125); Sabato 25 e domenica 26 ottobre, dalle 9 alle 12, presso l’Ambulatorio vaccinale della Cittadella della Salute (Palazzo Giglio).

Durante le giornate sarà possibile ricevere i vaccini: Antinfluenzale: per bambini dai 2 anni, studenti, over 60 e soggetti fragili; Antipneumococcico: per over 60 e persone a rischio; Anti-HPV: per ragazzi e ragazze dagli 11 anni, gratuito per donne nate dal 1996 e uomini nati dal 2003; Anti-Herpes Zoster: per i 65enni e, dai 18 anni in su, per chi ha patologie croniche o condizioni di rischio.

L’ASP sottolinea che l’obiettivo è rendere più semplice e accessibile la prevenzione, senza burocrazia o prenotazioni. Se la partecipazione sarà buona, i weekend vaccinali potrebbero proseguire anche a novembre.



