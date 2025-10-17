Mazara, al via il progetto Scuola-Lavoro tra l’IIS “F. Ferrara” e la Capitaneria di Porto

17/10/2025 00:00:00

È stato rinnovato anche per l’anno scolastico 2025/2026 il progetto di Formazione Scuola-Lavoro (FSL) tra l’Istituto d’Istruzione Superiore “F. Ferrara” e la Capitaneria di Porto di Mazara del Vallo. L’accordo è stato firmato nei giorni scorsi presso la Capitaneria dal Comandante Stefano Luciani e dalla Dirigente Scolastica, Maria Luisa Asaro, e mira a offrire agli studenti un percorso didattico-formativo volto a orientare i giovani verso i possibili sbocchi professionali nel mondo marittimo, valorizzando al contempo le peculiarità della realtà portuale mazarese.

La collaborazione, regolata da una specifica convenzione, si basa su un modello di apprendimento pratico, che consente agli studenti di avvicinarsi concretamente al contesto lavorativo. Gli studenti delle classi terze, quarte e quinte potranno svolgere trenta ore settimanali a fianco del personale della Capitaneria, partecipando attivamente alle attività amministrative e operative del Compartimento marittimo di giurisdizione.

Le attività si svolgeranno in sottogruppi di due o tre studenti, che si alterneranno negli uffici dedicati ai servizi rivolti al pubblico, tra cui sicurezza della navigazione, diporto, naviglio e patenti nautiche, sezione pesca e gente di mare. Durante il periodo di affiancamento, i ragazzi potranno seguire direttamente la gestione delle pratiche più rilevanti, supervisionando il personale civile e militare.

Un aspetto di rilievo del progetto è la possibilità, prevista dalla convenzione, di partecipare come membri della commissione esaminatrice per l’esame di licenza per l’abilitazione al servizio di cucina, che si terrà presso l’Istituto “F. Ferrara”. Gli studenti che soddisferanno i requisiti previsti dal D.P.R. 4 luglio 1957, n. 1065, potranno ottenere il diploma di “Cuoco di bordo”, aprendo interessanti opportunità professionali che uniscono la passione per la cucina con la vita di mare.

All’incontro per il rinnovo della convenzione hanno partecipato, oltre alla Dirigente Scolastica, anche i responsabili del progetto, Francesco Colletti e Ivana Scrudato. Il Comandante Stefano Luciani ha espresso vivo apprezzamento per l’iniziativa, sottolineando come essa consenta ai giovani mazaresi di riscoprire il porto della propria città e le numerose attività che vi si svolgono storicamente.



