Trapani, non si ferma all’alt e fugge a tutta velocità: arrestato 24enne

19/10/2025 14:10:00

Momenti di tensione a Trapani, dove un giovane di 24 anni si è dato a una fuga spericolata dopo non essersi fermato a un posto di blocco dei Carabinieri. L’uomo, già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, è stato arrestato per evasione e resistenza a pubblico ufficiale.

Secondo quanto ricostruito dai militari della Compagnia di Trapani, il ragazzo era evaso dalla propria abitazione e si trovava alla guida della sua auto quando, giunto davanti a una pattuglia dei Carabinieri che gli aveva intimato l’alt, ha deciso di non fermarsi.

Ne è nato un inseguimento per le vie della città, durante il quale il 24enne ha compiuto manovre ad alta velocità, mettendo a rischio la sicurezza di automobilisti e pedoni. Dopo pochi minuti di fuga, è stato bloccato e arrestato da un equipaggio del Nucleo Radiomobile.

Condotto in caserma e successivamente davanti al giudice per la convalida, il giovane è stato nuovamente sottoposto agli arresti domiciliari.

L’episodio ha suscitato forte preoccupazione per la gravità della condotta e per i rischi corsi da chi si trovava in strada in quei momenti.



