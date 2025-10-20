Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca

» Incidenti
20/10/2025 08:37:00

Incidente sulla SS115 tra Marsala e Mazara, scontro tra due auto a Petrosino

https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-10-2025/incidente-sulla-ss115-tra-marsala-e-mazara-scontro-tra-due-auto-a-petrosino-450.jpg

Ancora un grave incidente lungo la Strada Statale 115 Marsala–Mazara del Vallo, nel territorio di Petrosino, nei pressi del Baglio Basile.
Lo scontro tra due automobili è avvenuto nella serata di ieri, poco prima delle 22, in un tratto di strada tristemente noto per i numerosi sinistri — anche mortali — che si sono verificati nel tempo, causati da alta velocità e scarsa visibilità.

L’impatto è stato violento e ha provocato il blocco totale della carreggiata in entrambe le direzioni. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 per prestare soccorso ai feriti, le cui condizioni non sono ancora note, e i mezzi del soccorso stradale per la rimozione dei veicoli coinvolti.

Le operazioni di messa in sicurezza e ripristino della viabilità si sono protratte a lungo, con forti rallentamenti e code su tutto il tratto compreso tra Marsala e Mazara del Vallo.

La dinamica dell’incidente è al vaglio delle forze dell’ordine, che dovranno accertare le cause dello scontro.

Si riaccende così il dibattito sulla pericolosità della SS115, una delle arterie più trafficate della provincia di Trapani, dove automobilisti e residenti chiedono da tempo interventi strutturali per la sicurezza stradale.

 









Native | 20/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-10-2025/1760945866-0-il-gruppo-romano-presenta-il-bilancio-di-sostenibilita-2024.jpg

Il Gruppo Romano presenta il Bilancio di Sostenibilità 2024

Native | 18/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/08-10-2025/1759916481-0-dalla-colazione-al-dopo-pranzo-le-strategie-alimentari-per-una-mente-lucida.jpg

Dalla colazione al dopo pranzo: le strategie alimentari per una mente...

Native | 17/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-10-2025/1760624200-0-a-trapani-apre-il-nuovo-showroom-audi-prima-scelta-plus-meridiano.jpg

A Trapani apre il nuovo showroom Audi Prima Scelta :plus Meridiano