Incidente sulla SS115 tra Marsala e Mazara, scontro tra due auto a Petrosino

20/10/2025 08:37:00

Ancora un grave incidente lungo la Strada Statale 115 Marsala–Mazara del Vallo, nel territorio di Petrosino, nei pressi del Baglio Basile.

Lo scontro tra due automobili è avvenuto nella serata di ieri, poco prima delle 22, in un tratto di strada tristemente noto per i numerosi sinistri — anche mortali — che si sono verificati nel tempo, causati da alta velocità e scarsa visibilità.

L’impatto è stato violento e ha provocato il blocco totale della carreggiata in entrambe le direzioni. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 per prestare soccorso ai feriti, le cui condizioni non sono ancora note, e i mezzi del soccorso stradale per la rimozione dei veicoli coinvolti.

Le operazioni di messa in sicurezza e ripristino della viabilità si sono protratte a lungo, con forti rallentamenti e code su tutto il tratto compreso tra Marsala e Mazara del Vallo.

La dinamica dell’incidente è al vaglio delle forze dell’ordine, che dovranno accertare le cause dello scontro.

Si riaccende così il dibattito sulla pericolosità della SS115, una delle arterie più trafficate della provincia di Trapani, dove automobilisti e residenti chiedono da tempo interventi strutturali per la sicurezza stradale.



