Ad Alcamo sedici nuovi docenti specializzati con il metodo Montessori

20/10/2025 20:00:00

Sabato 18 ottobre 2025 altri sedici insegnanti della scuola primaria hanno conseguito la specializzazione con il metodo Montessori, completando così un percorso di formazione iniziato il 4 marzo 2024. Con questa ultima sessione d’esame si conclude un cammino lungo e intenso che, in poco più di un anno e mezzo, ha formato complessivamente 36 nuovi docenti provenienti da tutta la Sicilia.

Un traguardo importante per il territorio, che torna così ad accogliere la formazione Montessori dopo anni di assenza, grazie all’impegno dell’Istituto Comprensivo “Maria Montessori” di Alcamo, Ente Gestore del corso. A guidare il progetto, il dirigente scolastico Salvatore Sibilla, insieme al suo staff, che con dedizione e passione hanno riportato in Sicilia un modello educativo centrato sul rispetto e la valorizzazione del bambino.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto alla coordinatrice scientifica, la dott.ssa Monia Aranci, che ha seguito passo dopo passo ogni fase del percorso, e all’Opera Nazionale Montessori, rappresentata dal presidente Benedetto Scoppola e dal team di formatori, per la qualità e la profondità del lavoro svolto.

Determinante anche il sostegno dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia e della dirigente tecnica Maria Buffa, che hanno accompagnato il progetto garantendone il buon andamento, e la collaborazione del Comune di Alcamo, che ha messo a disposizione gli spazi e le strutture per lo svolgimento delle attività.

“È stato un percorso impegnativo ma straordinariamente arricchente – sottolineano i partecipanti – che ha trasformato il nostro modo di guardare all’educazione e al fare scuola.”

I nuovi 16 specializzati sono: Bargione Giulia, Bertolino Gimmi, Bontempo Anastasia, Coppola Enza, Di Giorgi Marica, Faraci Anna Maria, Faraci Francesca, Giunta Silvia, La Mantia Lidia, Licata Caruso Maria Domenica, Lo Sicco Marta, Orlando Nadia, Pruiti Sciollorito Sara, Schirò Nadia, Sibilla Salvatore e Trovato Zalea.

Un gruppo di insegnanti che porterà nelle proprie scuole la luce del pensiero montessoriano, basato su libertà, autonomia e rispetto dei tempi di ciascun bambino. Come ricordava Maria Montessori: “Se vi è una speranza per l’umanità, quella speranza non può nascere che dal Bambino, perché in lui si costruisce l’uomo.”



