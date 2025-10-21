21 Ottobre: verso nuovo vertice Usa - Russia, Hamas e gli ostaggi, soldi da Trump a Milei

21/10/2025 07:05:00

E' il 21 Ottobre 2025. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• Stati Uniti e Russia stanno lavorando al nuovo vertice di Budapest, dove si dovrebbero incontrare Trump e Putin. L’Europa, intanto, ha imposto un nuovo embargo totale sul gas russo

• Hamas ha restituito il corpo di un ostaggio. È il tredicesimo dal cessate il fuoco, ne rimangono ancora 14

• Trump ha concesso 20 miliardi di dollari all’Argentina di Milei per aiutarlo a stabilizzare il Paese

•Trump ha detto che il presidente colombiano Petro è «il capo dei narcotrafficanti», quello ha risposto richiamando l’ambasciatore e ha invitato il presidente a leggere Cent’anni di solitudine

• La polizia francese sta dando la caccia ai ladri del Louvre (che la ministra della Cultura ha definito «molto professionali»)

• Questa mattina, intorno alle 9.30, il presidente emerito Nicolas Sarkozy entrerà in carcere

• Per l’omicidio dell’autista a Rieti sono stati arrestati tre ultrà vicini all’estrema destra. Si cercano tracce di dna sul sasso che ha sfondato il vetro per capire chi l’ha lanciato



• I pm di Roma e Napoli hanno ascoltato nelle vesti di testimoni Giovanni Caravelli (Aise) e Bruno Valenzise (Aisi) nell’ambito dell’indagine sul caso Paragon

• A Caivano hanno messo il metal detector in una scuola per evitare che i ragazzini entrino in classe con le armi

• Leone XIV ha ricevuto in Vaticano sei membri del Consiglio direttivo dell’associazione Ending clergy abuse, che si batte per la «tolleranza zero» davanti agli abusi sessuali del clero

• Al Centro Stile Fiat di Torino il nuovo ad di Stellantis Antonio Filosa ha incontrato i sindacati per la prima volta e promesso 400 assunzioni a Mirafiori

• Un tribunale di New York ha ritenuto la banca francese Bnp Paribas complice di genocidio e violenze in Sudan (alla Borsa di Parigi l’istituto ha perso quasi il 10 per cento)

• Milioni di persone ieri mattina hanno avuto problemi a navigare in rete. I server di Amazon, su cui si appoggiano siti e app di tutto il mondo, erano andati in tilt

• La settimana scorsa sono state scoperte tre zanzare in Islanda. È una novità assoluta. Lassù non se ne erano mai viste

• Gli anglicani rischiano lo scisma. I vescovi di Africa, Asia e America latina, che rappresentano la maggior parte dei fedeli, minacciano di ribellarsi all’Inghilterra perché non sopportano che la casa madre abbia accettato i gay e i vescovi donna

• A Pechino il plenum del Comitato centrale del Partito si è riunito per redigere il nuovo piano quinquennale

• Oggi Sanae Takaichi potrebbe diventare la prima donna premier del Giappone

• La Corte di Cassazione ha definitivamente escluso ogni legame tra Silvio Berlusconi, Marcello Dell’Utri e Cosa nostra

• Marco Rizzo si candida a presidente del Veneto. Nel Pd i centristi vogliono fare la pelle a Elly Schlein. Nella Lega i leghisti duri e puri vogliono la testa di Vannacci

• A Scampia, nella periferia nord di Napoli, sono iniziate le operazioni di demolizione della Vela Rossa

• In una fonderia in provincia di Bergamo un operaio si è schiacciato il braccio tra gli ingranaggi di un macchinario

• In una vetreria in Sicilia due operai sono rimasti schiacciati da una lastra di vetro, uno è morto

• A Varese un tunisino appena uscito dal carcere si è ubriacato, ha aggredito i carabinieri ed è stato arrestato di nuovo

• La lettera con cui Cristoforo Colombo annunciò ai reali di Spagna di essere arrivato nel Nuovo Mondo è stata battuta all’asta a New York per oltre un milione e mezzo di dollari

• Cremonese Udinese è finita 1 a 1. Il Milan è in testa alla classifica con 16 punti, seguito da Inter, Napoli e Roma con 15

• Il Marocco si è laureato campione del mondo Under 20, battendo l’Argentina 2-0 a Santiago del Cile

• Sinner ha fatto sapere che non giocherà la Final 8 di Coppa Davis (Pietrangeli lo ha criticato). A Vienna Arnaldi è passato al secondo turno

• Un atleta ucraino rifugiatosi in Giappone è diventato campione di sumo

• La signora Giuseppina Zecchini, 111 anni, è morta in una casa di riposo di Bolzano. Era una delle donne più anziane d’Italia. Lascia tre figli di 85, 77 e 76 anni

• Sono morti anche il pittore Athos Collura (85), il fotografo inglese Brian Harris (73), il cardinale Edoardo Menichelli (86) e il campione di scacchi americano Daniel Naroditsky (29)



Titoli

Corriere della Sera: Manovra, scontro tra alleati

la Repubblica: Scontro sugli affitti brevi

La Stampa: Tasse su banche e affitti / Il governo si spacca

Il Sole 24 Ore: Fisco, dall’Irpef alla casa ecco le novità / Maxi interessi sulla rottamazione

Avvenire: Pacchetto famiglia

Il Messaggero: Assalto al pullman, tre arresti

Il Giornale: Scontro sugli affitti / in pensione dopo / ma stipendi più alti

Qn: Scontro sugli affitti brevi / Pensioni, stop a Quota 103

Il Fatto: Trump chiama: Meloni / è più lontana da Kiev

Leggo: Autista ucciso, fermati tre ultrà

Libero: L’Ue si rimangia il veto / sulle auto a benzina

La Verità: «L’Europa ha lavorato per la Cina»

il manifesto: La guerra dopo

Domani: Affitti brevi, banche e troppe tasse / La destra va in pezzi sulla manovra



