Custonaci protagonista della fiction «Makari 4» su RaiUno

21/10/2025 02:00:00

La «Città di Custonaci» è stata protagonista, con il suo bellissimo centro storico e l'imponente Santuario mariano, nella prima puntata, andata in onda ieri sera, della quarta stagione di Makari. La serie ambientata in Sicilia occidentale e con l’attore Claudio Gioè nei panni del giornalista-detective Saverio Lamanna. La quarta stagione ha debuttato, con oltre tre milioni di telespettatori ed uno share del 19,6%, in contemporanea sia su Rai1 che su RaiPlay e si compone di quattro puntate in tutto, con le restanti tre che andranno in onda il 26 ottobre, il 2 e il 9 novembre.

«Il fenomeno del «cineturismo» - afferma il Sindaco di Custonaci Fabrizio Fonte - legato a delle fiction come, ad esempio, quella di «Makari» rappresenta, chiaramente, una leva strategica per la promozione territoriale su larga scala. È evidente, già da tempo, che film e serie TV non solo raccontano storie, ma trasformano luoghi in mete di viaggio. La nostra Custonaci è ormai risaputo che, con i suoi incantevoli paesaggi naturali e architettonici, offre degli scenari ideali per le produzioni cinematografiche capaci di attrarre quel «grande pubblico», che potrebbe anche tramutarsi in potenziali visitatori. Il successo di pubblico riscosso dalla fiction «Makari», dove la nostra città sarà presente in diverse puntate, è - conclude il primo cittadino - un ulteriore tassello nel nostro proposito di continuare a promuovere Custonaci. Anche grazie al fatto che, a detta delle produzioni nazionali ed internazionali, il nostro borgo si presta come un vero e proprio set da sogno».



