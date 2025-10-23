Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca

» Incidenti
23/10/2025 13:17:00

Alcamo, giovane investito e colpito da convulsioni: salvato da un infermiere di passaggio

https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-10-2025/1761218799-0-alcamo-giovane-investito-e-colpito-da-convulsioni-salvato-da-un-infermiere-di-passaggio.jpg

 

Un intervento tempestivo, un gesto di professionalità e sangue freddo che ha fatto la differenza tra la vita e la morte.
È quanto accaduto ieri sera ad Alcamo, in viale Europa, dove un giovane di 21 anni è stato investito da un’auto mentre viaggiava a bordo del suo scooter.

L’impatto è stato violento: il casco si è slacciato e il ragazzo ha battuto la testa sull’asfalto, perdendo conoscenza. In pochi secondi, ha iniziato a contorcersi, colpito da convulsioni probabilmente causate dal trauma cranico.

A salvarlo è stato un infermiere fuori servizio, Giuseppe Asaro, che in quel momento transitava per caso in auto. Lo racconta Partinico Live. 

 

“Era in blocco respiratorio. Se non fossi intervenuto subito, sarebbe potuto morire”

Asaro, in servizio all’Asp di Trapani e con una lunga esperienza nei reparti di rianimazione di diversi ospedali, anche del Palermitano, non ha esitato un istante:

“Ho visto che era in blocco respiratorio – racconta –. Gli ho posizionato la cannula di Guedel, un dispositivo che serve a mantenere libere le vie aeree nei pazienti incoscienti. Dopo pochi minuti è arrivata l’ambulanza e il ragazzo stava già riprendendo conoscenza. Se non si fosse intervenuti tempestivamente, il rischio di morte era molto alto”.

L’infermiere aveva con sé un piccolo kit di emergenza, che porta sempre in auto. La sua prontezza e competenza hanno evitato che il giovane andasse incontro a un arresto cardiocircolatorio.

 

Il ragazzo è fuori pericolo

Il ventunenne è stato trasportato all’ospedale di Alcamo, dove è stato sottoposto a Tac: fortunatamente non sono state riscontrate lesioni cerebrali né altre complicanze. È ora fuori pericolo e sotto osservazione.

Sul posto è intervenuta la Polizia municipale, che ha eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente.

 

Un episodio che mette in luce, ancora una volta, l’importanza della formazione sanitaria e dell’intervento immediato nei minuti cruciali dopo un trauma. E che mostra come, anche fuori dal turno di lavoro, chi indossa il camice resta sempre, prima di tutto, una persona che sceglie di salvare vite.



Incidenti | 2025-10-22 14:31:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/22-10-2025/marsala-incidente-in-piazza-pizzo-ferita-una-donna-250.jpg

Marsala, incidente in piazza Pizzo: ferita una donna

Incidente stradale oggi, 22 ottobre, intorno alle 12.30, in piazza Francesco Pizzo, nei pressi del locale Juparanà, a Marsala.Secondo una prima ricostruzione, una Fiat 500 e una Peugeot si sono scontrate all’incrocio: l’autista...







Native | 22/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-10-2025/1760958161-0-iconica-elettrica-e-tutta-da-scoprire-la-nuova-renault-4-presentata-a-trapani.jpg

«Iconica, elettrica e tutta da scoprire»: la nuova Renault 4...

Native | 22/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/21-10-2025/1761053370-0-trapani-torna-la-rassegna-identita-perdute-tra-libri-autori-e-cultura-italiana.png

Trapani, torna la rassegna “Identità Perdute” tra...

Native | 21/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-10-2025/1760946893-0-tenuta-gorghi-tondi-nuovi-premi-e-tre-vini-protagonisti-al-merano-winefestival.jpg

Tenuta Gorghi Tondi, nuovi premi e tre vini protagonisti al Merano...