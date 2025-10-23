Asp Trapani e Unicredit insieme per il Terzo Settore e i dipendenti

23/10/2025 17:30:00

Al via una nuova collaborazione tra l’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani e UniCredit, che punta a unire competenze sanitarie e finanziarie per sviluppare progetti di utilità sociale e sostenere i dipendenti dell’Asp. Le due istituzioni stanno lavorando alla sottoscrizione di un protocollo d’intesa che aprirà diverse linee di cooperazione.

UniCredit, già tesoriere dell’Asp e banca di riferimento per le movimentazioni aziendali, offrirà un’attenzione particolare al Terzo Settore, mettendo a disposizione strumenti per la raccolta fondi e contributi a fondo perduto destinati a progetti sociali.

“Tra gli obiettivi che intendiamo perseguire – spiega Sabrina Pulvirenti, commissario straordinario dell’Asp Trapani – c’è anche quello di venire incontro alle esigenze dei nostri dipendenti, promuovendo sessioni informative sulla tutela del consumatore, con focus su temi bancari come la gestione del Tfr o della pensione”.

“UniCredit vuole essere vicina alle famiglie e alle imprese – aggiunge Renato Mancini, Area Manager della banca – per aiutarle a realizzare i propri progetti, dall’acquisto della casa all’avvio di un’attività imprenditoriale”.



