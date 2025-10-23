Sezioni
Cultura

» Sociale
23/10/2025 00:25:00

Cinque potabilizzatori siciliani per il Madagascar: da Alcamo un dono che salva vite

https://www.tp24.it/immagini_articoli/22-10-2025/cinque-potabilizzatori-siciliani-per-il-madagascar-da-alcamo-un-dono-che-salva-vite-450.jpg

Nel corso di un incontro organizzato dal gruppo missionario dell’associazione “Per chi soffre” Onlus, presso il salone della parrocchia Sant’Anna, è stato annunciato un importante progetto di solidarietà internazionale: cinque potabilizzatori di ultima generazione, realizzati ad Alcamo dalla ditta MaPu, saranno destinati al Madagascar per affrontare la grave emergenza legata alla mancanza di acqua potabile.

 

Nelle zone più periferiche dell’isola africana, conosciuta come la “terra rossa”, l’assenza di acqua sicura rappresenta una minaccia quotidiana, soprattutto per i bambini, esposti a gravi malattie e rischi mortali a causa dell’uso di acqua contaminata.

 

Dei cinque impianti, due saranno donati alla Diocesi di Moramanga, guidata dall’arcivescovo don Rosario Vella, missionario salesiano originario di Canicattì. Gli altri tre potabilizzatori andranno invece a Casa Speranza di Fianarantsoa — la struttura per anziani e poveri realizzata dalla Diocesi di Trapani — e a due villaggi del sud del Paese, dove operano le suore nazarene impegnate nell’assistenza ai bambini più poveri.

 

All’incontro hanno preso parte suor Pascaline Ravaonirina, madre generale dell’istituto delle suore nazarene, e suor Angela, responsabile di Casa Speranza, che hanno condiviso la loro testimonianza diretta sull’importanza e l’impatto concreto di queste iniziative missionarie.

Ogni goccia d’acqua pulita è una speranza di vita” – è stato sottolineato durante l’incontro – a testimonianza del valore profondo di un gesto che unisce tecnologia, solidarietà e fede, partendo dalla Sicilia per arrivare al cuore dell’Africa.









