Cronaca
24/10/2025 21:52:00

San Vito. Arrampicatore cade e si fa male, soccorso in elicottero  

https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-10-2025/1761335806-0-san-vito-arrampicatore-cade-e-si-fa-male-soccorso-in-elicottero.jpg

Intervento congiunto del Servizio Regionale Sicilia del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) e dell’Aeronautica Militare presso la falesia di Salinella (San Vito Lo Capo – TP)
Nel pomeriggio di oggi, il Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano (SASS) è stato allertato dalla Centrale Operativa Palermo-Trapani del 118 per un intervento di soccorso presso la falesia di Salinella, a favore di un climber di nazionalità francese, il quale, durante una scalata, è caduto impattando con l'arto inferiore sulla roccia, procurandosi un'importante trauma.


L’allarme è stato lanciato dai presenti sul posto tramite il Numero Unico di Emergenza 112 che ha trasferito la richiesta di soccorso alla Centrale Operativa del 118, la quale ha immediatamente attivato il Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano quale referente esclusivo per il Soccorso in ambiente impervio, montano ed in grotta.

 

Al fine di ridurre i tempi di intervento il Soccorso Alpino ha richiesto il supporto dell’Aeronautica Militare con la quale esiste un consolidato Accordo di collaborazione a livello nazionale.
Sul posto è intervenuto un elicottero HH-139B dell’82° Centro SAR del 15° Stormo dell’Aeronautica Militare con due tecnici di elisoccorso del CNSAS, insieme a un aerosoccorritore dell’Aeronautica Militare, i quali, raggiunto il luogo dell'incidente, sono stati calati con il verricello nei pressi dell'infortunato. Dopo le prime valutazioni, il ferito è stato stabilizzato, immobilizzato e recuperato mediante verricello.
 

L'infortunato pertanto è stato immediatamente condotto presso l'Ospedale S. Antonio Abate di Trapani ed affidato ad un’ambulanza del 118.









