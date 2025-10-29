Sezioni
Scuola
Alcamo, l'Istituto Compresivo "Bagolino" aderisce al progetto "Un albero per il futuro"

L’Istituto Comprensivo “Bagolino” ha aderito al progetto nazionale “Un albero per il futuro”, promosso dal Ministero della Transizione Ecologica e avviato dal Raggruppamento Carabinieri Biodiversità.

 

Nel corso di una cerimonia svoltasi lunedì 27 ottobre, nel cortile dell’istituto è stata messa a dimora una gemma del celebre Ficus che cresce nei pressi dell’abitazione del giudice Giovanni Falcone, ucciso dalla mafia nel 1992. La pianta, simbolo di legalità e impegno civico, rientra nel più ampio progetto che mira a sensibilizzare le nuove generazioni sull’importanza degli alberi per il contrasto ai cambiamenti climatici e la tutela dell’ambiente.

 

L’iniziativa, che prevede la donazione e messa a dimora di circa 500 mila piantine in tutta Italia, ha già coinvolto quasi 900 scuole. I Carabinieri del Centro Nazionale per la Biodiversità Forestale di Pieve Santo Stefano (Arezzo) sono riusciti a riprodurre il Ficus “di Falcone”, dando vita a piccole piante destinate agli istituti che aderiscono al progetto.

 

Alla cerimonia di Alcamo erano presenti il Dirigente scolastico, il Capitano Chiara Petrone, Comandante della Compagnia Carabinieri di Alcamo, e il Tenente Colonnello Giuseppe Micalizzi, Comandante del Reparto Carabinieri Biodiversità di Reggio Calabria, che ha illustrato le finalità dell’iniziativa, soffermandosi sui valori della salvaguardia ambientale e della legalità. Gli alunni delle classi 3B, 1A e 1C della scuola secondaria di primo grado e delle classi 4C e 5C della scuola primaria hanno partecipato attivamente all’evento, condividendo momenti di riflessione e presentando elaborati e lavori creativi realizzati durante le attività didattiche.









