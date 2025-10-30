Trapani, la scuola dell’infanzia “Don Bosco” dopo i lavori di adeguamento è pronta

Si inaugura questa mattina, giovedì 30 ottobre 2025 alle ore 9.00, la scuola dell’infanzia “Don Bosco” di via Mazzini 1 a Trapani, completamente rinnovata dopo i lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento sismico che hanno interessato l’intera struttura.
All’inaugurazione, promossa dal Comune di Trapani, prende parte il sindaco Giacomo Tranchida, che sottlinea l’importanza dell’intervento per garantire spazi sicuri, moderni e accoglienti ai più piccoli e al personale scolastico.
L’edificio, tornato pienamente fruibile, rappresenta un nuovo tassello nel programma comunale di riqualificazione dell’edilizia scolastica cittadina, con l’obiettivo di rendere tutte le scuole conformi agli standard di sicurezza antisismica e ambientale.
Un evento atteso dalla comunità, che restituisce a bambini e famiglie uno spazio educativo rinnovato e funzionale, nel cuore della città.