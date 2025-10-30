Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cultura

» Sociale
30/10/2025 10:19:00

I Lions si riuniscono a Gibellina per una giornata dedicata alla pace

https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-10-2025/i-lions-si-riuniscono-a-gibellina-per-una-giornata-dedicata-alla-pace-450.jpg

Una giornata di impegno e condivisione ha animato Gibellina, dove i Lions Club della II Circoscrizione del Distretto 108 Yb Sicilia si sono riuniti per l’iniziativa “Da Gibellina un messaggio dei Lions per la pace universale”, alla presenza del Governatore Diego Taviano.

 

L’evento, inserito nella Settimana del Service sulla Pace, ha coinvolto i Lions di Marsala, Castelvetrano, Alcamo, Trapani, Salemi, Pantelleria e Mazara del Vallo Fata Morgana, insieme a cittadini, istituzioni e associazioni locali.

La giornata è iniziata con il Cammino per la Pace, una marcia simbolica partita da Piazza 15 Gennaio 1968, che ha attraversato le vie della città portando i colori e i simboli della speranza. Presenti i sindaci di Gibellina, Vita, Campobello di Mazara e Salemi, insieme al Vicario Generale della Diocesi di Mazara del Vallo Don Gioacchino Arena e ai rappresentanti delle forze dell’ordine.

 

Nel corso degli interventi, il Governatore Taviano ha ricordato che “la pace deve coinvolgere tutti i popoli: parliamo di una pace vera, autentica e duratura”. Durante la visita ufficiale ai club della circoscrizione, il Lions Club Salemi Valle del Belice ha consegnato due riconoscimenti internazionali Melvin Jones Fellow a Luigi Caradonna e Pasquale Perricone, per il loro impegno nel servizio alla comunità.

Il Past Governatore Vincenzo Leone e il Past Direttore Internazionale Domenico Messina hanno sottolineato come la pace debba essere vissuta ogni giorno, come stile di vita e responsabilità personale.

La giornata si è conclusa con un messaggio condiviso: la pace non è solo un ideale, ma un cammino da costruire insieme, passo dopo passo, attraverso ascolto, solidarietà e azioni concrete al servizio degli altri.









Native | 30/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/28-10-2025/1761659921-0-boom-di-holding-nel-trapanese-giulio-bellan-spiega-come-tutelare-i-beni-d-impresa.png

Boom di Holding nel Trapanese: Giulio Bellan spiega come tutelare i beni...

Native | 29/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/28-10-2025/1761648416-0-cantine-paolini-7-milioni-di-bottiglie-che-raccontano-la-sicilia-nel-mondo.jpg

Cantine Paolini: 7 milioni di bottiglie che raccontano la Sicilia nel mondo

Native | 27/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-10-2025/1761565753-0-annuncio-di-lavoro-sales-consultant-consulente-commerciale.jpg

Annuncio di lavoro – Sales Consultant (Consulente Commerciale)