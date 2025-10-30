I Lions si riuniscono a Gibellina per una giornata dedicata alla pace

30/10/2025 10:19:00

Una giornata di impegno e condivisione ha animato Gibellina, dove i Lions Club della II Circoscrizione del Distretto 108 Yb Sicilia si sono riuniti per l’iniziativa “Da Gibellina un messaggio dei Lions per la pace universale”, alla presenza del Governatore Diego Taviano.

L’evento, inserito nella Settimana del Service sulla Pace, ha coinvolto i Lions di Marsala, Castelvetrano, Alcamo, Trapani, Salemi, Pantelleria e Mazara del Vallo Fata Morgana, insieme a cittadini, istituzioni e associazioni locali.

La giornata è iniziata con il Cammino per la Pace, una marcia simbolica partita da Piazza 15 Gennaio 1968, che ha attraversato le vie della città portando i colori e i simboli della speranza. Presenti i sindaci di Gibellina, Vita, Campobello di Mazara e Salemi, insieme al Vicario Generale della Diocesi di Mazara del Vallo Don Gioacchino Arena e ai rappresentanti delle forze dell’ordine.

Nel corso degli interventi, il Governatore Taviano ha ricordato che “la pace deve coinvolgere tutti i popoli: parliamo di una pace vera, autentica e duratura”. Durante la visita ufficiale ai club della circoscrizione, il Lions Club Salemi Valle del Belice ha consegnato due riconoscimenti internazionali Melvin Jones Fellow a Luigi Caradonna e Pasquale Perricone, per il loro impegno nel servizio alla comunità.

Il Past Governatore Vincenzo Leone e il Past Direttore Internazionale Domenico Messina hanno sottolineato come la pace debba essere vissuta ogni giorno, come stile di vita e responsabilità personale.

La giornata si è conclusa con un messaggio condiviso: la pace non è solo un ideale, ma un cammino da costruire insieme, passo dopo passo, attraverso ascolto, solidarietà e azioni concrete al servizio degli altri.



