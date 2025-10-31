Marsala, l'1 e 2 Novembre bus navetta gratuiti per il cimitero

Rendere più fluida la circolazione veicolare per consentire di raggiungere il Cimitero nella giornata dell'1 (Ognissanti) e di domenica 2 novembre (Commemorazione dei Defunti). A tal fine, anche quest'anno l'Amministrazione comunale di Marsala offre alla cittadinanza il servizio gratuito di bus navetta. Le corse saranno operative dalle ore 7:00 alle ore 17:30, con orario continuato senza alcun costo per i passeggeri che, in tal modo, potranno raggiungere entrambi gli ingressi del Cimitero. Questi i percorsi:
NAVETTA A (ogni 30 minuti)
- Capolinea PARCHEGGIO STADIO (partenza ore 7:30; ultima corsa ore 17:30)
Percorso: Viale Olimpia - Via Della Gioventù - Via D. Alighieri/Via S. Rita (ingr. secondario Cimitero) - Via D. Alighieri – Via Degli Atleti - Stadio - Autostazione - Via Mazzini - Via S. Bilardello – Stadio.
NAVETTA B (ogni 30 minuti)
- Capolinea PARCHEGGIO SALATO (partenza ore 7:30; ultima corsa ore 17:30)
Percorso: Porto – Via Noto - Viale Fazio - Via Roma -Via Itria - P.zza Sant' Agostino - viale U. Foscolo (ingr. principale Cimitero) - Via Gambini - C/so Calatafimi - Via Crispi - Via Mazzini - Autostazione - Via Mazzini – via R. Montmasson - Lungomare - Parcheggio Salato.