Cittadinanza

» Strade e traffico
31/10/2025 14:29:00

Marsala, l'1 e 2 Novembre bus navetta gratuiti per il cimitero

https://www.tp24.it/immagini_articoli/31-10-2025/marsala-l-1-e-2-novembre-bus-navetta-gratuiti-per-il-cimitero-450.jpg

Rendere più fluida la circolazione veicolare per consentire di raggiungere il Cimitero nella giornata dell'1 (Ognissanti) e di domenica 2 novembre (Commemorazione dei Defunti). A tal fine, anche quest'anno l'Amministrazione comunale di Marsala offre alla cittadinanza il servizio gratuito di bus navetta. Le corse saranno operative dalle ore 7:00 alle ore 17:30, con orario continuato senza alcun costo per i passeggeri che, in tal modo, potranno raggiungere entrambi gli ingressi del Cimitero. Questi i percorsi:

 

NAVETTA A (ogni 30 minuti)

 

- Capolinea PARCHEGGIO STADIO (partenza ore 7:30; ultima corsa ore 17:30)

 

Percorso: Viale Olimpia - Via Della Gioventù - Via D. Alighieri/Via S. Rita (ingr. secondario Cimitero) - Via D. Alighieri – Via Degli Atleti - Stadio - Autostazione - Via Mazzini - Via S. Bilardello – Stadio.

 

NAVETTA B (ogni 30 minuti)

 

- Capolinea PARCHEGGIO SALATO (partenza ore 7:30; ultima corsa ore 17:30)

 

Percorso: Porto – Via Noto - Viale Fazio - Via Roma -Via Itria - P.zza Sant' Agostino - viale U. Foscolo (ingr. principale Cimitero) - Via Gambini - C/so Calatafimi - Via Crispi - Via Mazzini - Autostazione - Via Mazzini – via R. Montmasson - Lungomare - Parcheggio Salato.


 









https://www.tp24.it/immagini_articoli/28-10-2025/1761659921-0-boom-di-holding-nel-trapanese-giulio-bellan-spiega-come-tutelare-i-beni-d-impresa.png

https://www.tp24.it/immagini_articoli/28-10-2025/1761648416-0-cantine-paolini-7-milioni-di-bottiglie-che-raccontano-la-sicilia-nel-mondo.jpg

https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-10-2025/1761565753-0-annuncio-di-lavoro-sales-consultant-consulente-commerciale.jpg

