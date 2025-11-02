Shark: con Brescia riecco Notae, ma c'è un altro infortunio

02/11/2025 06:40:00

Trapani Shark senza sosta e senza pace. Neanche il tempo di assaporare la prima vittoria in Europa che i granata si fiodano di nuovo in campionato, con la supersfida al Brescia.

Non è una rivincita, perché il risultato della semifinale playoff dello scorso anno non potrà più essere cambiato, ma sarà una gara importante per i granata che in campionato vengono dal ko con Derthona.

Trapani ritrova Jd Notae, ma per coach Repesa ci sono altri problemi, perché contro i lombardi non ci sarà Ray Arcidiacono, alle prese con un problema inquinale.

Questa prima parte di stagione dei granata si sta caratterizzando per i tanti problemi fisici e contro Brescia Trapani rischia di avere la panchina cortissima, considerato che Notae si è unito al gruppo solo venerdì.

"Abbiamo fatto un recupero importante con JD Notae che venerdì ha fatto il primo allenamento con la squadra dopo un mese - sono state le parole di coach Repesa -. Aspettarsi un miracolo domenica sarebbe scorretto, speriamo che stia bene dopo l’allenamento, vediamo come si sente anche nell’allenamento del sabato e speriamo di averlo in roster per potergli dare almeno qualche minuto in campo. Tuttavia abbiamo un altro infortunio importante, quello di Arcidiacono che non sarà della partita con Brescia. Il ragazzo è alla prima volta fuori dagli Stati Uniti. Qui c’è un ambiente diverso, con esigenze diverse e molte pressioni. Ci vuole un po’di tempo di adattamento. Qualcuno ci mette di più, altri di meno. Lui è alla prima esperienza in Europa ed è difficile riscontrare qualcuno che sia subito produttivo al primo anno. Vent’anni fa nessuno prendeva rookie in Serie A, questo avveniva in A2. Tantissimi sono diventati campioni, ma partendo dalla A2. Arcidiacono mette impegno e per questo gli vanno fatti i complimenti, ma ci vuole pazienza”.

La gara è in programma alle 17 e si prevede il tutto esaurito per una partita particolarmente importante. Trapani, pur se non al meglio, deve provare a centrare la vittoria per restare vicina alle prime otto posizioni, quelle che al termine del girone di andata permettono di accedere alla final eight di Coppa Italia.

E' l'obiettivo dichiarato dalla squadra per questa prima parte di stagione e per centrarlo si devono limitare al massimo i passi falsi, soprattutto nelle partite casalinghe.



