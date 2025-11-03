Incidente sulla A29: moto contro camion, traffico bloccato in direzione Palermo

03/11/2025 09:02:00

Incidente questa mattina sull’autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo, in direzione Palermo, a circa cinquecento metri dallo svincolo di Tommaso Natale-Mondello. A scontrarsi sono stati un camion e una moto di grossa cilindrata.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e la Polizia Stradale. Il motociclista è stato trasportato in ospedale, ma al momento non si conoscono le sue condizioni.

Per consentire le operazioni di soccorso e lo sgombero della carreggiata, si sono formate lunghe code in autostrada, con rallentamenti per diversi chilometri.



