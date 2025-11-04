San Vito Lo Capo, stabilizzati a tempo pieno 18 ex LSU del Comune
Diciotto lavoratori ex LSU del Comune di San Vito Lo Capo, già stabilizzati negli anni scorsi, hanno firmato oggi la trasformazione del loro contratto di lavoro da part-time a tempo pieno, passando alle 36 ore settimanali. “Una scelta doverosa e frutto di giustizia sociale, oltre che meritata sul campo – ha dichiarato il sindaco Francesco La Sala – che riconosce dignità al lavoro che i nostri dipendenti svolgono ogni giorno.”
Il primo cittadino ha spiegato che con questo provvedimento si raggiungono due obiettivi: “Da un lato diamo certezze a questi lavoratori e alle loro famiglie; dall’altro, con lo stesso personale che ha maturato esperienza e competenze, avviamo una riorganizzazione degli uffici comunali per colmare le carenze di organico.”
“Auguro a tutti i dipendenti stabilizzati buon lavoro – ha aggiunto La Sala – nella certezza che il loro impegno continuerà a produrre risultati a favore della collettività. Che la gioia che oggi ho visto sui vostri volti possa accompagnarvi ogni giorno sul lavoro e in famiglia.”
****
Giuseppa Giustiniani è la nuova Ragioniera Capo del Comune
Il Comune di San Vito Lo Capo ha una nuova Ragioniera Capo a tempo pieno e indeterminato. Si tratta di Giuseppa Giustiniani, che lavora negli enti locali dal 2018.
Giustiniani ricopriva già l’incarico di Responsabile dei Servizi Finanziari e Tributari del Comune di San Vito Lo Capo, a scavalco con il Comune di Marsala. È risultata vincitrice del concorso pubblico per funzionario contabile bandito dal Comune nel dicembre 2024.
“La Giustiniani è una seria professionista indispensabile con la quale inizieremo da subito a lavorare per sistemare la macchina amministrativa”, ha dichiarato il sindaco Francesco La Sala, che ha anche rivolto alla nuova dirigente gli auguri di buon lavoro e di buona permanenza all’interno dell’Ente.
Con questa nomina, l’amministrazione comunale punta a consolidare la gestione contabile e finanziaria del Comune, garantendo continuità e competenza nella programmazione economica dell’Ente.
Alcamo, il Comune cerca fondi per il potenziamento del centro rifiuti
Il Comune di Alcamo sta cercando finanziamenti per il potenziamento del suo Centro di raccolta dei rifiuti (Ccr), situato nella zona di Vallone Monaco. L’iniziativa è finalizzata a migliorare la gestione della raccolta differenziata e a...
Boom di Holding nel Trapanese: Giulio Bellan spiega come tutelare i beni...
Negli ultimi anni si sente sempre più spesso parlare di holding, anche tra le imprese familiari e le piccole aziende del Trapanese.Ma cos’è davvero e perché può fare la differenza per un...
4 Novembre, le celebrazioni a Mazara del Vallo
Oggi, Martedì 4 novembre, ricorre la Giornata dedicata alla “Unità Nazionale, delle Forze Armate e del Combattente”. Questo il programma delle celebrazioni a Mazara del Vallo:- Ore 10,00 Celebrazione della santa Messa...
Annuncio di lavoro – Sales Consultant (Consulente Commerciale)
Sede operativa: Castelvetrano (TP) Operatività: territorio siciliano (Trapani, Palermo, Agrigento) Chi siamo Siamo una realtà in crescita attiva nel settore della consulenza strategica e digitale, con...
- Tp24 Tv
- RMC101
- Podcast
- Inchieste