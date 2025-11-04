Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Istituzioni

» Dai Comuni
04/11/2025 20:00:00

San Vito Lo Capo, stabilizzati a tempo pieno 18 ex LSU del Comune

https://www.tp24.it/immagini_articoli/04-11-2025/san-vito-lo-capo-stabilizzati-a-tempo-pieno-18-ex-lsu-del-comune-450.jpg

Diciotto lavoratori ex LSU del Comune di San Vito Lo Capo, già stabilizzati negli anni scorsi, hanno firmato oggi la trasformazione del loro contratto di lavoro da part-time a tempo pieno, passando alle 36 ore settimanali. “Una scelta doverosa e frutto di giustizia sociale, oltre che meritata sul campo – ha dichiarato il sindaco Francesco La Sala – che riconosce dignità al lavoro che i nostri dipendenti svolgono ogni giorno.”

 

Il primo cittadino ha spiegato che con questo provvedimento si raggiungono due obiettivi: “Da un lato diamo certezze a questi lavoratori e alle loro famiglie; dall’altro, con lo stesso personale che ha maturato esperienza e competenze, avviamo una riorganizzazione degli uffici comunali per colmare le carenze di organico.”

Auguro a tutti i dipendenti stabilizzati buon lavoro – ha aggiunto La Sala – nella certezza che il loro impegno continuerà a produrre risultati a favore della collettività. Che la gioia che oggi ho visto sui vostri volti possa accompagnarvi ogni giorno sul lavoro e in famiglia.”

 

                                                                                                                                     ****

Giuseppa Giustiniani è la nuova Ragioniera Capo del Comune

Il Comune di San Vito Lo Capo ha una nuova Ragioniera Capo a tempo pieno e indeterminato. Si tratta di Giuseppa Giustiniani, che lavora negli enti locali dal 2018.

Giustiniani ricopriva già l’incarico di Responsabile dei Servizi Finanziari e Tributari del Comune di San Vito Lo Capo, a scavalco con il Comune di Marsala. È risultata vincitrice del concorso pubblico per funzionario contabile bandito dal Comune nel dicembre 2024.

 

La  Giustiniani è una seria professionista indispensabile con la quale inizieremo da subito a lavorare per sistemare la macchina amministrativa”, ha dichiarato il sindaco Francesco La Sala, che ha anche rivolto alla nuova dirigente gli auguri di buon lavoro e di buona permanenza all’interno dell’Ente.

Con questa nomina, l’amministrazione comunale punta a consolidare la gestione contabile e finanziaria del Comune, garantendo continuità e competenza nella programmazione economica dell’Ente.

 



Dai Comuni | 2025-11-04 07:38:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/04-11-2025/1762239551-0-4-novembre-le-celebrazioni-a-mazara-del-vallo.jpg

4 Novembre, le celebrazioni a Mazara del Vallo

Oggi, Martedì 4 novembre, ricorre la Giornata dedicata alla “Unità Nazionale, delle Forze Armate e del Combattente”. Questo il programma delle celebrazioni a Mazara del Vallo:- Ore 10,00 Celebrazione della santa Messa...







Native | 04/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/04-11-2025/1762248862-0-baronazzo-amafi-il-passito-di-cantine-paolini-che-punta-alle-feste-di-natale.jpg

Baronazzo Amafi, il passito di Cantine Paolini che punta alle feste di...

Native | 30/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/28-10-2025/1761659921-0-boom-di-holding-nel-trapanese-giulio-bellan-spiega-come-tutelare-i-beni-d-impresa.png

Boom di Holding nel Trapanese: Giulio Bellan spiega come tutelare i beni...

Native | 29/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-10-2025/1761565753-0-annuncio-di-lavoro-sales-consultant-consulente-commerciale.jpg

Annuncio di lavoro – Sales Consultant (Consulente Commerciale)