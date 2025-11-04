San Vito Lo Capo, stabilizzati a tempo pieno 18 ex LSU del Comune

04/11/2025 20:00:00

Diciotto lavoratori ex LSU del Comune di San Vito Lo Capo, già stabilizzati negli anni scorsi, hanno firmato oggi la trasformazione del loro contratto di lavoro da part-time a tempo pieno, passando alle 36 ore settimanali. “Una scelta doverosa e frutto di giustizia sociale, oltre che meritata sul campo – ha dichiarato il sindaco Francesco La Sala – che riconosce dignità al lavoro che i nostri dipendenti svolgono ogni giorno.”

Il primo cittadino ha spiegato che con questo provvedimento si raggiungono due obiettivi: “Da un lato diamo certezze a questi lavoratori e alle loro famiglie; dall’altro, con lo stesso personale che ha maturato esperienza e competenze, avviamo una riorganizzazione degli uffici comunali per colmare le carenze di organico.”

“Auguro a tutti i dipendenti stabilizzati buon lavoro – ha aggiunto La Sala – nella certezza che il loro impegno continuerà a produrre risultati a favore della collettività. Che la gioia che oggi ho visto sui vostri volti possa accompagnarvi ogni giorno sul lavoro e in famiglia.”

Giuseppa Giustiniani è la nuova Ragioniera Capo del Comune

Il Comune di San Vito Lo Capo ha una nuova Ragioniera Capo a tempo pieno e indeterminato. Si tratta di Giuseppa Giustiniani, che lavora negli enti locali dal 2018.

Giustiniani ricopriva già l’incarico di Responsabile dei Servizi Finanziari e Tributari del Comune di San Vito Lo Capo, a scavalco con il Comune di Marsala. È risultata vincitrice del concorso pubblico per funzionario contabile bandito dal Comune nel dicembre 2024.

“La Giustiniani è una seria professionista indispensabile con la quale inizieremo da subito a lavorare per sistemare la macchina amministrativa”, ha dichiarato il sindaco Francesco La Sala, che ha anche rivolto alla nuova dirigente gli auguri di buon lavoro e di buona permanenza all’interno dell’Ente.

Con questa nomina, l’amministrazione comunale punta a consolidare la gestione contabile e finanziaria del Comune, garantendo continuità e competenza nella programmazione economica dell’Ente.



