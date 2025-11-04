Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca

» Incidenti
04/11/2025 15:50:00

Perde il controllo del camion in autostrada: muore un 33enne

https://www.tp24.it/immagini_articoli/04-11-2025/1762268081-0-perde-il-controllo-del-camion-in-autostrada-muore-un-33enne.jpg

Tragedia sull’autostrada Siracusa-Modica, nel tratto compreso tra gli svincoli di Modica e Ispica, in direzione Siracusa. Un uomo di 33 anni, alla guida di un autoarticolato senza rimorchio adibito al trasporto di soccorsi pesanti, ha perso la vita in un incidente stradale.

 

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e le pattuglie della Polizia Stradale di Noto, che hanno effettuato i rilievi e regolato il traffico per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell’area. Secondo una prima ricostruzione, il mezzo sarebbe uscito autonomamente di strada: non risulterebbero coinvolti altri veicoli.









Native | 04/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/04-11-2025/1762248862-0-baronazzo-amafi-il-passito-di-cantine-paolini-che-punta-alle-feste-di-natale.jpg

Baronazzo Amafi, il passito di Cantine Paolini che punta alle feste di...

Native | 30/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/28-10-2025/1761659921-0-boom-di-holding-nel-trapanese-giulio-bellan-spiega-come-tutelare-i-beni-d-impresa.png

Boom di Holding nel Trapanese: Giulio Bellan spiega come tutelare i beni...

Native | 29/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-10-2025/1761565753-0-annuncio-di-lavoro-sales-consultant-consulente-commerciale.jpg

Annuncio di lavoro – Sales Consultant (Consulente Commerciale)