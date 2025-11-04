Perde il controllo del camion in autostrada: muore un 33enne

04/11/2025 15:50:00

Tragedia sull’autostrada Siracusa-Modica, nel tratto compreso tra gli svincoli di Modica e Ispica, in direzione Siracusa. Un uomo di 33 anni, alla guida di un autoarticolato senza rimorchio adibito al trasporto di soccorsi pesanti, ha perso la vita in un incidente stradale.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e le pattuglie della Polizia Stradale di Noto, che hanno effettuato i rilievi e regolato il traffico per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell’area. Secondo una prima ricostruzione, il mezzo sarebbe uscito autonomamente di strada: non risulterebbero coinvolti altri veicoli.



