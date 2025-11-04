La UIL Scuola Trapani trionfa alle elezioni del Fondo Espero

04/11/2025 12:00:00

La Uil Scuola Rua di Trapani ottiene un risultato straordinario alle elezioni per il rinnovo dell’Assemblea dei delegati del Fondo Espero, il fondo di previdenza complementare dei lavoratori della scuola. Il segretario territoriale Fulvio Marino, marsalese, è stato eletto tra gli otto delegati nazionali in rappresentanza della sigla sindacale.

I numeri confermano il forte consenso raccolto dalla Uil nel territorio trapanese: su 677 votanti (una scheda bianca), la lista ha ottenuto 533 preferenze, contro le 70 della Cisl, le 50 della Cgil, le 12 della Gilda e le 11 dello Snals. Una percentuale che sfiora il 78%, segno di una fiducia ampia e consolidata.

“Sono onorato e grato per questo risultato – ha dichiarato Marino –. Ringrazio di cuore tutta la squadra della Uil Scuola per il grande lavoro svolto, che ha portato a questo successo. È il frutto di un impegno costante a tutela dei lavoratori della scuola.



Un ringraziamento particolare va a tutti coloro che hanno espresso la loro preferenza per la Uil, accordandoci la loro fiducia. Una fiducia che ci impegna a continuare con determinazione l’attività di rappresentanza e vigilanza all’interno del Fondo Espero.”



